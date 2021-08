BON PLAN Bethesda : jusqu'à -85 % sur les jeux du studio pour la QuakeCon 2021

La QuakeCon 2021 a débuté hier, avec la révélation d'une remastérisation de Quake, une Anniversary Edition pour The Elder Scrolls V: Skyrim et d'autres informations sur l'avenir des projets en cours du studio. Bethesda Softworks en a aussi profité pour sonner le début de soldes spéciaux pour l'ensemble des plateformes.



Sur le Microsoft Store pour Xbox One, Xbox Series X|S et PC sous Windows 10, sur Steam, sur Bethesda.net, sur le PlayStation Store des PS4 et PS5 et même sur l'eShop de la Nintendo Switch, vous pouvez profiter de jusqu'à -85 % de réduction sur plus de 200 références. DOOM Eternal à 29,99 € sur Switch, RAGE 2 à 11,99 € sur PlayStation 4, ou encore The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition à 16,00 € sur PC, voilà quelques-unes des offres disponibles, à priori jusqu'au 2 septembre 2021 sur toutes les consoles.

L'ensemble des promotions peut être découvert sur le site officiel ou directement dans les boutiques numériques. Et si vous avez déjà tout cela, vous pouvez précommander Deathloop pour 69,99 € sur Amazon.fr.

