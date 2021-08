The Elder Scrolls V: Skyrim, nouveautés gratuites, Anniversary Edition avec du contenu inédit, concert virtuel et plus pour les 10 ans !

Nous sommes toujours en attente de nouvelles concrètes pour The Elder Scrolls VI, mais Bethesda Softworks veut avant cela boucler la boucle Skyrim. Le titre célébrera cette année son dixième anniversaire, alors l'éditeur a prévu de marquer le coup avec plusieurs initiatives présentées lors de la QuakeCon 2021.

La plus intéressante pour les joueurs, c'est l'arrivée de contenu inédit dans l'expérience. Bethesda va s'appuyer sur le Creation Club, l'outil de création de mods pour la plupart payants imaginés par d'éminents membres de la communauté ou les développeurs, pour ajouter gratuitement et pour tout le monde de la pêche, un mode Survie et des quêtes autour des Saints et Seducers. En parallèle, une The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sortira le 11 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et comprendra les 3 extensions ainsi que plus de 500 éléments du Creation Club, des donjons aux armes en passant par des boss, du contenu déjà proposé sur la boutique ou pour le moment inédit.

Il sera d'ailleurs possible de mettre à niveau votre Special Edition (disponible à partir de 21,04 € sur Amazon.fr) vers l'Anniversary Edition moyennant un DLC au prix encore non annoncé. En parlant de mise à niveau, le 11 novembre 2021 marquera également l'arrivée d'une mise à jour gratuite pour optimiser Skyrim Special Edition sur PS5 et Xbox Series X|S.

Sinon, pour fêter ces 10 ans, un concert sera organisé ce même 11 novembre à 20h00 à l'Alexandra Palace Theatre avec l'orchestre London Symphony Orchestra et la chorale London Voices Choir, et sera diffusé en direct sur YouTube et Twitch. Et vous pouvez d'ores et déjà visiter un musée virtuel avec des fan arts et vidéos conçues par la communauté sur le site dédié à cet anniversaire.