The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, un point sur le prix et l'upgrade next-gen

Si vous avez lu notre dernier article sur le sujet, vous avez dû comprendre comment fonctionnera The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Cette nouvelle version donnera accès à un tas de contenu du Creation Club sans frais, dont plusieurs inédits, tandis que d'autres extensions deviendront gratuites pour tous les possesseurs de la Special Edition. Il y reste encore quelques zones d'ombres, que Bethesda éclaire cette semaine.

Déjà, nous connaissons le prix de ce The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition. Il coûtera 54,99 € si vous n'avez pas le jeu de base, tandis qu'il sera possible de débloquer les nouveautés via un DLC à 19,99 € pour la Special Edition. Des versions physiques devraient d'ailleurs débarquer progressivement ces prochaines semaines, mais l'éditeur ne s'avance pas sur une date ou un tarif fixe.

Sinon, les versions propres aux PS5 et Xbox Series X|S sont aussi prévues au même moment, avec des améliorations graphiques encore non précisées. Une upgrade next-gen gratuite sera proposée aux détenteurs d'une Anniversary Edition ou Special Edition, mais elle ne permettra pas de conserver ses Trophées et sa progression en passant de la PS4 à la PS5... Toutes ces informations peuvent être retrouvées dans la FAQ ci-dessous.



Qu'est-ce que Skyrim Anniversary Edition ? Skyrim Anniversary Edition rassemble Skyrim Special Edition et tout le contenu Creation Club publié à la date de sortie de l'Anniversary Edition, y compris des quêtes, armures et modes de jeu supplémentaires. Bénéficiez d'un premier aperçu du contenu inclus dans notre article ici. Les joueurs possédant déjà Skyrim Special Edition peuvent choisir d'acheter la mise à niveau Anniversary, qui inclut tout le contenu Creation Club mentionné ci-dessus en un seul lot, au meilleur prix. Quel est le prix de Skyrim Anniversary Edition et de la mise à niveau Anniversary ? Le prix recommandé de Skyrim Anniversary Edition chez les revendeurs numériques sera 49,99 $, 54,99 €, 47,99 £, 79,95 $ australiens, 3 399 RUB à sa sortie. Si vous possédez déjà Skyrim Special Edition, le prix recommandé de la mise à niveau Anniversar chez les revendeurs numériques sera 19,99 $, 19,99 €, 15,99 £, 29,95 $ australiens, 1 429 RUB à sa sortie. Les prix et disponibilités peuvent varier suivant les pays ou les plateformes. Consultez le revendeur le plus proche pour le prix local. Y aura-t-il une version physique de l'Anniversary Edition ? Oui, il y aura des copies physiques de l'Anniversary Edition disponibles pour PlayStation 4 et Xbox One. Veuillez noter que l'édition physique contient un disque de jeu, et qu'une connexion à internet est nécessaire pour activer et télécharger le contenu Creation Club inclus dans l'Anniversary Edition. Les prix et disponibilités des copies physiques peuvent varier, consultez votre revendeur pour plus de détails. Skyrim recevra-t-il une mise à niveau nouvelle génération ? Oui ! Les détenteurs de Skyrim Special Edition ou de l'Anniversary Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S recevront une mise à niveau nouvelle génération pour le jeu. Cette mise à niveau sera gratuite et optimisera le jeu pour des graphismes améliorés, des temps de chargement plus courts et plus encore. Mes succès/trophées seront-ils conservés ? Toute progression de succès/trophée remportée en jouant à Skyrim Special Edition sera transférée à l'Anniversary Edition, SAUF lors de la mise à niveau de la version PlayStation 4 vers la version PlayStation 5.

La date de sortie de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition est calée au 11 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. En attendant les versions physiques, la Special Edition est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr : vous noterez qu'il est plus intéressant d'acheter cette version et le DLC à 19,99 € que d'acheter directement le nouveau pack complet.