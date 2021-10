The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, un trailer pour découvrir les nouveautés, une partie du contenu offert avec la Special Edition !

Nous l'avions presque oublié, mais The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sortira le mois prochain pour fêter les 10 ans du RPG de Bethesda Game Studios. Nous savions que le pack mettra l'accent sur les mods, avec des extensions et éléments du Creation Club passés ou inédits regroupés pour les nouveaux venus, mais les développeurs nous en disent plus au détour d'un trailer commenté.

Déjà, bonne nouvelle, les acheteurs de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (disponible à 24,99 € chez Amazon.fr), les versions PS4, Xbox One et PC sortie en 2016 ne seront pas mises de côté. Ils débloqueront automatiquement et gratuitement les extensions Saints et Séducteurs, Précieuses Curiosités et Survie déjà parues de manière payante par le passé, et même le tout nouveau mode Pêche conçu spécialement pour l'anniversaire.

Alors quel sera l'intérêt de se procurer The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ? Ce nouveau bundle ajoutera plus de 500 éléments issus du Creation Club normalement payants, dont certains totalement inédits. Parmi eux, Fantômes du Tribunal débloquera des armes et armures de Morrowind, tandis que La Cause nous emmènera dans une nouvelle aventure sur fond de Porte d'Oblivion. Vous pourrez d'ailleurs passer à l'Anniversary Edition via une mise à niveau payante, au prix encore inconnu. Bethesda précise enfin qu'il a modifié les modalités d'accès aux quêtes du Creation Club, qui ne seront plus proposées dès le début de l'histoire au risque d'assommer le joueur, mais de manière fluide durant l'histoire, comme si elles faisaient partie du jeu de base.

AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC QUATRE CRÉATIONS GRATUITES Les 10 ans de Skyrim sont une occasion importante, alors nous offrons, non pas une, mais bien quatre créations aux détenteurs de Skyrim Special Edition, qui ajoutent des quêtes supplémentaires à découvrir, de l'équipement et, oui, des poissons : Saints et Séducteurs Publiée à l'origine en 2019, cette création introduit une ligne d'histoire additionnelle dans deux quêtes principales (et des quêtes secondaires) pour les joueurs. Avec des armures et armes supplémentaires, des ennemis et encore plus à découvrir, Saints et Séducteurs offre le plus grand montant de contenu dans une seule création ! Précieuses curiosités Incluse dans Saints et Séducteurs, la création Précieuses curiosités apporte des objets supplémentaires importés de tout Tamriel aux caravaniers khajiits de Skyrim. Tant que vous avez des pièces, ces marchands peuvent vous fournir de nombreuses choses utiles, comme des ingrédients pour des potions, flèches et poisons spéciaux ! Mode Survie Vous voulez vous plonger dans les contrées sauvages de Skyrim comme jamais auparavant ? Publié à l'origine en 2017, la création Mode Survie force votre Enfant de dragon à affronter les éléments de Bordeciel pour survivre ! Les joueurs doivent porter de l'équipement chaud et chercher refuge dans les climats froids pour ne pas mourir glacés, et ils doivent faire attention à leur faim et à leur fatigue en plus des menaces habituelles, comme les bandits ou les dragons. Heureusement, Bordeciel abrite de la nourriture à récolter (ou ramasser), des armures adaptées à la météo et même des tavernes où vous reposer. Si vous cherchez une façon différente de découvrir Skyrim, nous vous recommandons le Mode Survie ! Pêche Pour obtenir de la nourriture, la nouvelle création offrant le mode Pêche dans Skyrim vous permet d'attraper plus de 20 espèces aquatiques uniques réparties dans les différentes zones d'eau. Cuisinez votre prise pour le dîner, affichez-la comme un trophée chez vous ou conservez-la dans votre aquarium, le choix vous appartient ! Les coins de pêche de Bordeciel se trouvent souvent dans les endroits les plus beaux et les plus calmes de la région, alors profitez-en pour vous détendre sur la berge alors que vous vous plongez dans les lignes de quêtes de cette création gratuite. « J'attends la sortie de ces créations avec impatience », dit Daniel Lee, Senior Artist et Creation Club development lead chez Bethesda Games Studios. « J'ai toujours voulu pêcher dans Skyrim, et maintenant c'est enfin possible. Nous avons travaillé très dur sur ce programme, c'est un véritable travail d'amour ; il y a bien des surprises cachées, et j'ai hâte que les joueurs les découvrent. » NOUVEAU CONTENU CREATION CLUB ET SKYRIM ANNIVERSARY EDITION Les quatre créations ci-dessus seront gratuites pour tous les possesseurs de Skyrim Special Edition, mais qu'en est-il des autres créations déjà publiées ? C'est là que The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition entre en lice. Disponible à l'achat dès le 11 novembre, Skyrim Special Edition offre la totalité de Skyrim Special Edition PLUS toutes les créations déjà publiées du Creation Club pour le jeu, y compris les quatre gratuites ! Et ce n'est pas tout, dans l'Anniversary Edition les joueurs pourront aussi découvrir une toute nouvelle série de création, incluant de nouvelles façons de jouer et de nouvelles quêtes ancrées dans l'histoire de Tamriel. Dans « Fantômes du Tribunal », vous remporterez plus d'une demi-douzaine de nouvelles armes et armures qui apparaissaient dans The Elder Scrolls III: Morrowind, et dans « La Cause », les joueurs rencontreront Aube mythique, qui cherche à créer une nouvelle Porte d'Oblivion, ainsi que de nouveaux ennemis, lieux et armes, et même un nouveau cheval daedra invocable ! Ce n'est qu'un aperçu de tout le nouveau contenu qui sortira en novembre, à l'occasion du 10e anniversaire. Ces nouvelles créations sont incluses dans l'Anniversary Edition, avec toutes les créations gratuites et les créations existantes mentionnées ci-dessus, en faisant l'édition de Skyrim la plus complète à ce jour. Vous possédez déjà Skyrim Special Edition ? Achetez la mise à niveau Anniversary et obtenez toutes ces créations dans un seul lot pratique à un excellent prix. En novembre, nous ajusterons aussi toutes les quêtes du Creation Club, les anciennes comme les nouvelles, pour qu'elles ne commencent plus au lancement du jeu. Nous savons que certains joueurs trouvent le nombre de quêtes avec un nouveau personnage un peu oppressant, surtout avec beaucoup de créations. Heureusement, avec autant de contenu disponible, il est maintenant facile de déclencher ces quêtes naturellement au fil de vos aventures en Bordeciel, c'est pourquoi nous avons modifié ce fonctionnement afin qu'il corresponde au reste du jeu. Si vous souhaitez trouver une création en particulier, des instructions sont incluses dans la description de la boutique. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir tout ce contenu. Nous sommes reconnaissants de pouvoir fêter cet incroyable dixième anniversaire de Skyrim avec vous, et bien entendu, nous n'avons pas fini de célébrer. Plus de détails arriveront bientôt sur l'optimisation nouvelle génération pour les joueurs Xbox Series X|S et PlayStation 5. Ne manquez pas notre Concert du 10e anniversaire de Skyrim spécial, le 11 novembre à 20 h (heure de Paris) avec le London Symphony Orchestra et London Voices. « Je n'arrive pas à croire que Skyrim est sorti il y a une décennie », ajoute Lee. « Même après des années passées à travailler sur la version d'origine, puis sur ses multiples versions, je ne m'en lasse jamais. De plus, je suis sans cesse impressionné par tous les mods, les illustrations de fans (et les blagues) que la communauté partage chaque jour. »

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sera disponible le 11 novembre 2021 sur PS4, Xbox One et PC, aux côtés d'une mise à jour next-gen avec des optimisations sur PS5 et Xbox Series X|S qui ne demandent qu'à être détaillées.