The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, la version ultime de sortie par surprise sur Switch, voici les prix de l'upgrade et du pack complet

Oui, Skyrim a encore une actualité en 2022, alors que Bethesda Game Studios se concentre sur Starfield. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition était venu fêter l'année dernière les 10 ans du jeu avec une version ultime comprenant les DLC de la Special Edition, et surtout des mods populaires ou inédits du Creation Club intégrés de base dans l'expérience pour la rallonger encore plus, les extensions Saints et Séducteurs, Précieuses curiosités, Survie et Pêche en première ligne.

Elle était parue sur PC, PlayStation et Xbox, mais la console de Nintendo avait été écartée des plans à ce moment-là. Une version Switch avait tout de même été aperçue chez des revendeurs ces derniers mois et à juste titre : The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition débarque bien chez Nintendo et ce dès aujourd'hui via l'eShop. Cette version coûte 69,99 €, contre 59,99 € pour l'édition de base. Et si vous avez déjà la précédente version du jeu, vous pouvez acheter la mise à niveau vers l'Anniversary Edition pour 19,99 €, comme sur les autres plateformes.

La mise à niveau Anniversary comprend des contenus inédits comme des quêtes, des donjons, des boss, des armes, des sorts et bien plus encore à découvrir. Vous devez posséder The Elder Scrolls V: Skyrim pour accéder à ce contenu.

Aucune version physique Switch de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition n'a été confirmée à cette heure, mais les éditions pour les autres plateformes sont disponibles à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.