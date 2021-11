The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, un trailer pour la sortie de la version ultime du RPG incontournable

Vous devez commencer à connaître The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, l'édition ultime du RPG culte sorti il y a maintenant 10 ans. Elle donnera accès à plus de 500 éléments du Creation Club modifiant ou étoffant l'expérience via une extension à 19,99 € ou un pack avec le jeu à 54,99 €. Son arrivée sera accompagnée par l'offre des extensions Saints et Séducteurs, Précieuses curiosités, Mode Survie et Pêche aux détenteurs de la Special Edition, et une mise à jour pour optimiser l'aventure sur next-gen.

C'est ce 11 novembre, pile à temps pour le dixième anniversaire, que cette nouvelle édition va voir le jour, alors cela méritait bien une bande-annonce de lancement pour fêter ça. Après une compilation de quelques bons mots de la presse, nous avons forcément droit à un florilège du contenu proposé, y compris les DLC emblématiques Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn, déjà inclus dans la Special Edition.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition aura droit à une version physique pas encore disponible en précommande, au contraire de la Special Edition accessible à partir de 24,99 € chez Amazon.fr.

