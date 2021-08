Quake : le remaster 4K officialisé, avec du contenu exclusif et de sympathiques nouveautés techniques

Inutile de se mentir, entre la classification par l'ESRB et le programme de la QuakeCon 2021 qui a quasiment vendu la mèche, nous avions vu arriver cette nouvelle version de Quake. Comme confirmé lors du salon de Bethesda, il s'agira d'un remaster plus que d'un remake, avec une résolution pouvant aller jusqu'à 4K en 16/9, des modèles et lumières retravaillés, de l'anticrénelage, de la profondeur de champ et d'autres nouveautés techniques, tout en conservant le charme de l'ancien.

Toute l'expérience sera jouable en local comme en ligne, et en cross-play, que ce soit les niveaux coopératifs de la campagne ou les parties compétitives. Et elle sera livrée avec les extensions The Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity, Dimension of the Past et même l'aventure inédite signée MachineGames qu'est Dimension of the Machine. Des mods et missions gratuites imaginés par la communauté pourront également être téléchargés pour prolonger le plaisir.

Développé par le studio reconnu id Software, Quake est le jeu de tir à la première personne révolutionnaire à l'ambiance sombre et originale qui a inspiré le style rétro des jeux d'aujourd'hui. Découvrez maintenant la version authentique, mise à jour et graphiquement améliorée.

Découvrez le jeu original, amélioré

Profitez de la version originale authentique de Quake, avec un support de résolution allant jusqu'à 4K* en 16/9, des modèles retravaillés, des lumières dynamiques colorées, anticrénelage, profondeur de champ, la bande originale authentique de Trent Reznor, et plus encore. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour jouer à Quake.

Jouez à la sombre campagne

Vous êtes un Ranger, un guerrier armé d'un arsenal puissant. Affrontez des chevaliers corrompus, des ogres difformes et une armée de créatures monstrueuses au fil de quatre dimensions de bases militaires infestées, d'anciens châteaux médiévaux, de donjons pleins de lave et de cathédrales gothiques, à la recherche des quatre runes magiques. Ce n'est qu'après avoir obtenu les runes que vous aurez le pouvoir de venir à bout d'un mal antique qui menace toute l'humanité.

Obtenez l'original et les nouveaux packs d'extensions

Quake contient aussi les deux packs d'extensions d'origine : The Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity, ainsi que les deux extensions créées par l'incroyable équipe de MachineGames : Dimension of the Past et le tout nouveau Dimension of the Machine .

Découvrez la nouvelle extension Dimension of the Machine

Dans les sombres profondeurs du labyrinthe se trouve un cœur de lave et d'acier connu sous le nom de The Machine. Affrontez les forces du mal dans le temps et l'espace pour rassembler les runes perdues, alimenter la machine endormie et ouvrir le portail qui cache la plus grande menace contre tous les mondes connus : détruisez-la avant qu'elle ne nous détruise tous.

Profitez du multijoueur en ligne et local et de la coop

Jouez à la campagne et les extensions en coop à écran scindé à 4 joueurs, en ligne ou en local, et affrontez-vous dans un style de combat rétro avec le support pour des matchs à 8 joueurs (en ligne) ou à 4 joueurs (en local avec écran scindé). Quake dispose d'un support pour serveur dédié pour le matchmaking en ligne et d'un support peer-to-peer pour les matchs personnalisés.

Téléchargez des mods et missions additionnels gratuits

Poussez l'expérience plus loin avec des mods et missions gratuits officiels ou créés par la communauté, comme Quake 64 qui est disponible dès maintenant. Plus de mods et missions officiels et de la communauté sont à venir bientôt.

Jouez ensemble avec Cross-play

Jouez à la campagne et à tous les packs d'extension en coopération ou affrontez-vous dans des matchs multijoueurs avec vos amis, peu importe la plateforme !

Jouez à Quake partout avec la portabilité xCloud

Jouez à Quake où vous voulez avec le xCloud de Xbox, disponible uniquement pour les joueurs possédant Game Pass Ultimate.

*La résolution d'écran maximale peut varier suivant les plateformes.