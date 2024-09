LEGO Harry Potter Collection va s'offrir un remaster 4K, l'original actuellement en promotion !

En ce 1er septembre, une présentation Back to Hogwarts 2024 a été diffusée sur la Toile, servant à donner des nouvelles sur l'ensemble du Monde des sorciers (Wizarding World). Alors que le jeu Harry Potter : Champions de Quidditch va être lancé mardi et directement être offert aux abonnés PlayStation Plus, une autre annonce vidéoludique a été effectuée, qui concerne le retour des aventures de Harry, Ron et Hermione en briques LEGO. Malheureusement, pas de titre inédit comme le voulait une rumeur de l'année dernière qui n'a jamais refait surface, mais le recyclage de LEGO Harry Potter Collection.

Cette compilation sortie à l'origine en 2016 sur PS4, puis portée sur Xbox One et Switch en 2018, regroupait tout simplement les jeux LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter : Années 5 à 7 respectivement sortis en 2010 et 2011 sur la génération PS3/360, avec des déclinaisons 3DS, PSP, Wii, PC et même sur mobiles sous Android et iOS. Bref, cela fait 14 ans que tout le monde a pu en profiter.

LEGO Harry Potter Collection a donc été remastérisé par Double Eleven, déjà à l'origine du remaster de Red Dead Redemption sur PS4 et Switch. Sa sortie est prévue en dématérialisé pour le mardi 8 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), des plateformes pouvant donc déjà faire tourner les jeux depuis des lustres. Pour attirer les joueurs, il y aura du 60 fps et de la 4K native, des retours haptiques et du mappage d'ombres en haute résolution.

À en croire l'article de VGC, les possesseurs de la version numérique sur PS4 et Xbox One pourront obtenir la nouvelle à prix réduit. Actuellement, LEGO Harry Potter Collection est d'ailleurs en promotion à 5,99 € au lieu de 39,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, tandis que les deux jeux sont bradés à 3,99 € sur Steam, et même à 6,94 € en bundle, c'est donc sans doute le moment d'en profiter !

Harry Potter : Champions de Quidditch est lui disponible en précommande chez Gamesplanet à seulement 26,99 €.