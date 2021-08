Quake : l'ESRB liste un jeu sur ordinateurs et consoles

Ce soir débutera la QuakeCon 2021, un évènement annuel organisé cette fois uniquement en ligne par Bethesda pour parler de ses jeux, et essentiellement de ses shooters. Quake aura une grande place dans l'évènement, avec deux panels dont un dès ce soit en compagnie d'id Software et MachineGames.

Et justement, l'ESRB, qui classifie les jeux vidéo en Amérique du Nord, vient de lister dans sa base de données un certain Quake sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. La description parle d'un FPS mettant en scène un soldat dans des environnements médiévaux, qui doit stopper une force maléfique à l'aide d'un arsenal varié, rappelant bien évidemment le premier volet de la franchise.

Des rumeurs laissaient entendre que MachineGames, studio ayant développé les récents Wolfenstein et planchant actuellement sur un jeu vidéo Indiana Jones, soit en charge d'un projet avec la licence. Alors, allons-nous avoir droit à un remake, un reboot ou un simple remaster de Quake ? Réponse sans doute ce soir avec la QuakeCon 2021. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.