Quake II : la version remastérisée du classique de 1997 officialisée et déjà sortie, avec le jeu Nintendo 64 et d'autres bonus

billbil-kun avait vendu la mèche il y a quelques jours : Bethesda Softworks et id Software viennent bien d'annoncer et de sortir une version remastérisée de Quake II à l'occasion de l'ouverture de la QuakeCon 2023, sur le même modèle de ce qui avait été fait pour Quake en 2021. Une mise à jour Enhanced est ainsi disponible pour la version PC, aux côtés d'un portage PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch sous le simple nom de Quake II, vendu pour 9,99 €.

Au programme de cette expérience optimisée par Nightdive Studios, un affichage jusqu'en 4K à 120 fps, une compatibilité avec les écrans ultra-larges et les fonctionnalités gyroscopiques sur PlayStation et Switch, les Mission Pack: The Reckoning et Mission Pack: Ground Zero, qui ajoutent plus de 30 niveaux en solo et 20 cartes en Match à mort, l'extension inédite par MachineGames qu'est Call of the Machine avec 28 niveaux et une carte en Match à mort exclusive, un portage de la version Nintendo 64 de Midway et de la coopération locale jusqu'à 4 ou en ligne en cross-play jusqu'à 16 joueurs.

QUAKE II, DE RETOUR ET PLUS BOURRIN QUE JAMAIS

Vous êtes le dernier espoir de l'humanité, qui compte sur vous pour arrêter les cruels Stroggs avant qu'ils ne transforment tous les humains en horreurs mécaniques. Sur une planète hostile grouillant d'aliens, l'adversité vous paraîtra insurmontable, mais tant que vous respirerez et tiendrez un railgun dans vos mains, la bataille ne sera pas perdue ! Affrontez des hordes de créatures cybernétiques lors de combats fulgurants à la première personne, et foncez à travers la campagne de Quake II avec un arsenal emblématique dans un tourbillon de balles, de roquettes et autres projectiles.

Profitez du gameplay légendaire et inaltéré de Quake II, avec sa bande-son d'origine signée Sonic Mayhem, une compatibilité écran large, la réintégration de contenu coupé, des améliorations visuelles et techniques (pour en prendre plein la vue à chaque coup de feu et explosion) et même de nouveaux niveaux.

Pour en savoir plus sur l'aspect technique de la version remastérisée de Quake II, c'est par ici.

JOUEZ AUX EXTENSIONS D'ORIGINE ET DÉCOUVREZ-EN UNE *INÉDITE*

La version remastérisée de Quake II inclut les deux extensions du jeu d'origine, Mission Pack: The Reckoning et Mission Pack: Ground Zero, qui ajoutent plus de 30 niveaux solos et 20 cartes en Match à mort.

Mais ce n'est pas tout ! Quake II comprend désormais Call of the Machine, une toute nouvelle extension créée par MachineGames, les développeurs de Wolfenstein: The New Colossus. Composée d'une campagne de 28 niveaux et d'une carte en Match à mort inédite, elle vous proposera de combattre à travers l'espace-temps pour trouver le Strogg-Maker, le détruire et changer le destin de l'humanité.

QUAKE II 64 EST LÀ !

Les amateurs de jeux rétro et les néophytes du FPS vont être ravis : la nouvelle version de Quake II inclut également le portage Nintendo 64 ! Cette exclusivité éditée par Midway, très populaire auprès des fans, est désormais accessible à tous les possesseurs de Quake II et bénéficie également de modernisations.

Consultez les notes de mise à jour officielles de Quake II pour en savoir plus. Vous y trouverez notamment une FAQ

LE FRAG POUR TOUS ET TOUS POUR LE FRAG

Que serait Quake sans son multijoueur ? Dans la version remastérisée de Quake II, affrontez le monde entier en ligne, jouez avec des amis en écran partagé et retrouvez même les joueurs d'autres plateformes en cross-play ! Unissez-vous et combattez les Stroggs en ligne ou en local en à quatre joueurs grâce aux modes coopératifs, ou entretuez-vous en Match à mort, Match à mort en équipe ou Capturez le drapeau, en local ou jusqu'à 16 joueurs en ligne (avec des bots en option) !

Vos amis sont répartis sur plusieurs plateformes ? Aucun problème. Le cross-play est disponible sur les versions Game Pass, PC (avec manette), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch de Quake II.

JOUEZ SELON VOS PRÉFÉRENCES

Profitez des avantages de votre plateforme de prédilection sans jamais accorder de répit aux Stroggs ! Les possesseurs de Quake II sur PC, y compris les versions actuellement présentes sur GOG et Steam, auront accès à la fois à Quake II (version originale), le jeu d'origine, inchangé et modifiable à l'aide de mods, et à Quake II (version remastérisée), avec ses améliorations graphiques, sa campagne inédite, son multijoueur perfectionné, son cross-play, sa compatibilité manette et plus encore.

Les joueurs possédant le Game Pass Ultimate peuvent jouer à Quake II n'importe où grâce au xCloud de Xbox (abonnement actif requis). Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent activer les contrôles gyroscopiques en association avec le stick pour un ciblage plus précis. Les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 peuvent activer la compatibilité SixAxis pour viser plus précisément avec le stick. Les joueurs sur PC et consoles branchés sur des écrans compatibles pourront également profiter de Quake II avec un confort visuel optimal, grâce notamment à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 4K.

Personnalisez votre expérience dans les moindres détails avec notre guide d'accessibilité pour Quake II.

Replongez en 1997. Mais cette fois, plus besoin de câbles Ethernet ! Joez DÈS AUJOURD'HUI à la version remastérisée de Quake II sur Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour en savoir plus sur Quake II, rendez-vous sur notre site officiel.