RUMEUR sur Quake II (Enhanced) : une date de révélation et de premiers détails sur la version Remastered

Il y a quelques semaines, un certain Quake II Remastered apparaissait chez l'organisme de classification des jeux vidéo sud-coréens, laissant penser qu'id Software allait proposer une remastérisation du FPS de 1997 dans la lignée de Quake (Enhanced). Cette mise à jour du classique des jeux de tir de 1996 avait apporté une résolution pouvant aller jusqu'à 4K en 16/9, des modèles et lumières retravaillés, de l'anticrénelage, de la profondeur de champ et d'autres nouveautés techniques à l'occasion de la QuakeCon 2021.

Alors, à quand l'officialisation d'un traitement similaire pour sa suite ? Si nous nous fions à ce bon vieux billbil-kun, qui fait ces révélations en exclusivité pour Dealabs, Quake II (Enhanced) devrait être annoncé lors de la QuakeCon 2023, qui aura lieu entre le 10 et le 13 août à Grapevine au Texas. Le document d'évaluation de l'ESRB doit en effet être rendu public le 11, alors nous pouvons espérer un lever de rideau et pourquoi pas une sortie dans la foulée dès le 10. Le calendrier de l'évènement n'est pas encore connu, mais une conférence d'ouverture pourrait en effet avoir lieu ce jeudi.

billbil-kun précise que le jeu sera disponible sur PC, via une mise à jour du client actuel, mais aussi sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, sous le simple nom de Quake II. Et comme il le rappelle justement, qui dit titre de Bethesda Softworks dit désormais quasi assurance d'une arrivée dans le Game Pass au lancement. Pour ce qui est des innovations techniques, il faudra en revanche attendre le jour J pour savoir ce qui nous attend.

