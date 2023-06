Quake II : une version Remastered aperçue en Corée

Lors de la QuakeCon 2021, Bethesda dévoilait Quake Remastered, une version un peu remise au goût du jour du FPS culte d'id Software et qui incluait les extensions conçues à l'époque par MachineGames. Deux ans plus tard, il semblerait bien que le second volet suive le même chemin.

L'organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud vient de lister dans sa base de données Quake II Remastered, comme il l'avait fait il y a deux ans. Bethesda n'a évidemment rien confirmé ou infirmé pour le moment, mais les fans peuvent déjà s'attendre à redécouvrir le FPS sur les plateformes modernes prochainement.

Pour rappel, la QuakeCon 2023 au lieu du 10 au 13 août prochain, nous devrions voir officiellement ce Quake II Remastered à ce moment-là. En attendant, vous pouvez retrouver Quake Remastered à 8,99 € (-10 %) sur Gamesplanet.