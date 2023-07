RUMEUR : Baten Kaitos I & II HD Remaster bientôt sur PC, The Borderlands Compilation: Pandora's Box et LEGO 2K Goooal! en approche

Encore une fois, un organisme de classification des jeux vidéo vient peut-être de révéler plusieurs projets secrets avant l'heure. Gematsu a en effet repéré que le Film and Publication Board sud-africain a enregistré ces dernières semaines quatre jeux ou versions qui n'avaient pas encore été officiellement confirmés par leur éditeur.

Déjà, nous retrouvons une version PC de Baten Kaitos I & II HD Remaster : prévu sur Switch en septembre, le portage amélioré des jeux de rôle cultes n'allait logiquement pas rester cantonné à cette plateforme. Ensuite, nous pouvons voir le nom de LEGO 2K Goooal!, le jeu de football arcade de 2K Games qui n'en est pas à sa première fuite et qui pourrait donc être officialisé cet été.

Plus étrange, nous avons aussi sous les yeux le titre Origination : le Film and Publication Board ne lui associe pas d'éditeur, mais Bandai Namco Games avait enregistré les droits d'exploitation de cet intitulé en 2021. S'apprête-t-il à révéler une franchise originale avec ce nom ? Ou l'utilisera-t-il en sous-titre avec une licence déjà connue, comme Sword Art Online ou .hack ?

Enfin, la plateforme fait mention de The Borderlands Compilation: Pandora's Box. Il s'agit clairement d'une compilation regroupant les différents épisodes de la série pour les retardataires, qui pourrait regrouper Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel et Borderlands 3 dans un même bundle, alors que les premiers épisodes avaient déjà été réunis dans Borderlands: The Handsome Collection et Borderlands Legendary Collection. 2K Games ira-t-il jusqu'à inclure Tales from the Borderlands et New Tales from the Borderlands pour être complet ? Seul l'avenir nous le dira.



