Baten Kaitos I & II HD Remaster : une sortie surprise sur PC avec une petite remise temporaire

L'année dernière, Bandai Namco a sorti sur Switch Baten Kaitos I & II HD Remaster, une compilation réunissant les deux jeux de rôle de MonolithSoft et tri-Crescendo parus aux débuts des années 2000 sur GameCube et développée par logicalbeat. Avant même son lancement, une version PC avait été repérée auprès d'un organisme de classification sud-africain, avant de se faire oublier. C'est sans crier gare que l'éditeur a annoncé cette nuit qu'elle est désormais disponible sur Steam, bande-annonce à la clé. Pas sûr qu'un tel shadow drop soit bénéfique, surtout en cette période où les joueurs ont les yeux rivés ailleurs.

Vous pouvez donc vous rendre dans la boutique de Valve et vous procurer une Édition de lancement (Month 1 Edition) de Baten Kaitos I & II HD Remaster réunissant donc Baten Kaitos : Les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu ainsi que Baten Kaitos Origins, qui inclut en bonus un artbook numérique... en japonais. Comme son nom l'indique, elle va rester disponible pendant un mois, jusqu'au 17 juillet 2024 à 23h59. Une légère remise est de plus appliquée jusqu'au 1er juillet, faisant passer son prix de 49,99 € à 44,99 €.

Si vous n'êtes pas familier avec ces deux jeux, vous trouverez ci-dessous la description qu'en fait Steam :

Les Ailes du cœur prennent à nouveau leur envol

Baten Kaitos : Les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu et Baten Kaitos Origins sont désormais disponibles sur Steam avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à progresser en jeu, qui les rendent encore plus simples à jouer !

Plongez dans le monde de Baten Kaitos alors que vous planifiez votre stratégie avec le système de combat unique basé sur des cartes dans ces deux chefs-d'œuvre du RPG à l'atmosphère immersive. Incarnez un Esprit gardien qui guide une petite troupe haute en couleur qui se débat face au destin.

Autrefois, les Hommes et un dieu maléfique s'affrontèrent lors d'un terrible conflit. Après une bataille féroce, les Hommes parvinrent à sceller le dieu maléfique, mais cette guerre ne laissa derrière elle qu'une terre désolée. Les Hommes décidèrent alors d'abandonner cette terre et d'aller vivre dans le ciel.

Ces contes devinrent des légendes. Les humains se virent pousser des ailes qu'on appelait les Ailes du cœur et vécurent une existence paisible. Cette époque fut longue et tranquille... Mais son effondrement avait silencieusement commencé.

C'est au moment où un jeune homme vous appelle par votre nom, le nom d'un esprit, que cette histoire commence. Une histoire qui se déroule sur un continent suspendu dans les airs et où pensées et prières se mélangent.

Système de combat par Magnus unique en son genre

Dans le monde de Baten Kaitos, les véritables essences de toutes choses, y compris celles des équipements et des objets, peuvent être extraites et stockées à l'intérieur de cartes appelées des Magnus. Le contenu d'un Magnus peut être libéré à tout moment, retournant l'essence du magna qui y était scellé à sa forme originale.

Ces Magnus forment les bases du système de combat de Baten Kaitos.

Les affrontements se déroulent en temps réel, et vous aurez donc besoin de réagir rapidement pour sélectionner le bon Magnus en fonction de la situation.

Élaborez une stratégie contre les ennemis de divers éléments en utilisant des Magnus élémentaires vous-même,

et expérimentez en mélangeant et associant différents Magnus pour découvrir et débloquer de puissantes attaques combo !

Superbes graphismes remastérisés en HD

Les deux titres ont été entièrement remastérisés en HD, y compris avec des retouches sur les décors de combat, les graphismes des personnages et sur l'IU.

Profitez de Baten Kaitos avec des visuels encore plus somptueux.

Format d'image élargi de 4:3 à 16:9 pour le jeu sur de plus grands écrans !

Les graphismes des personnages principaux et boss ont été complètement rafraîchis avec de superbes détails !

Écrans de menu flambant neufs ! Profitez d'un gameplay plus fluide avec des agencements de menu rafraîchis, des fonctionnalités de tri nouvellement ajoutées et plus encore.

Les graphismes préexistants ont été utilisés pour les cartes en jeu ainsi que pour certains écrans et modèles de personnages.

De nouvelles fonctionnalités pour une meilleure jouabilité

En parallèle des graphismes améliorés, les fonctionnalités ci-dessous ont été ajoutées pour rendre la progression en jeu encore plus fluide !

Fonctionnalité de sauvegarde automatique.

Menu d'aide contenant de la terminologie et des indices pour mieux progresser en jeu.

contenant de la terminologie et des indices pour mieux progresser en jeu. Mode nouvelle partie+ , débloqué après avoir terminé le jeu une fois, qui permet de commencer une nouvelle partie en conservant tous les Magnus, niveaux et rangs.

, débloqué après avoir terminé le jeu une fois, qui permet de commencer une nouvelle partie en conservant tous les Magnus, niveaux et rangs. Mode nouvelle partie-, un mode avec des restrictions de niveaux pour encore plus de défi.

Six nouvelles options de système de jeu ont été ajoutées, y compris des vitesses de jeu réglables et un mode sans rencontres d'ennemis. Sauvegardez vos paramètres dans un Ensemble personnalisé et activez ou désactivez-les à tout moment.