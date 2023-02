Baten Kaitos I & II HD Remaster : Bandai Namco ressuscite la licence avec une compilation à destination de la Switch

Bien avant d'être connu pour les Xenoblade, le studio MonolithSoft a entre autres donné naissance à la licence Baten Kaitos aux côtés de tri-Crescendo, accouchant de deux jeux de rôle et d'aventure parus originellement sur GameCube en 2003 et 2006 au Japon. Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu a bien eu droit à sa localisation en Europe en 2005, mais ce ne fut pas le cas de Baten Kaitos Origins, dont ont pu profiter les joueurs nord-américains. Si nous vous reparlons aujourd'hui de ces titres plutôt obscurs à notre époque, c'est parce que suite à un leak d'un superbe artwork, Bandai Namco a bel et bien profité du Nintendo Direct de ce soir pour annoncer Baten Kaitos I & II HD Remaster !

Cette compilation des deux jeux remastérisés va donc débarquer cet été dans nos Switch, permettant à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ces aventures qui en ont séduit plus d'un à l'époque, en plus de faire plaisir aux fans. Sa première bande-annonce introduit les intrigues de chaque jeu tout en nous faisant profiter de leur refonte graphique, en plus de montrer le système de combat à base de cartes faisant leur singularité. Quelques visuels sont disponibles en page suivante.

Deux extraordinaires JRPG font leur grand retour. « Baten Kaitos : Les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu » et « Baten Kaitos Origins » sont de retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à progresser en jeu, ce qui les rendra encore plus simples à jouer ! Autrefois, les Hommes et un dieu maléfique s'affrontèrent lors d'un terrible conflit. Après une bataille féroce, les Hommes parvinrent à sceller le dieu maléfique, mais cette guerre ne laissa derrière elle qu'une terre désolée. Les Hommes décidèrent alors d'abandonner cette terre et d'aller vivre dans le ciel. Ces contes devinrent des légendes. Les humains se virent pousser des ailes qu'on appelait les Ailes du cœur et vécurent une existence paisible. Cette époque fut longue et tranquille... Mais son effondrement avait silencieusement commencé. C'est au moment où un jeune homme vous appelle par votre nom, le nom d'un esprit, que cette histoire commence. Une histoire qui se déroule sur un continent suspendu dans les airs et où pensées et prières se mélangent.

