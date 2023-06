Baten Kaitos I & II HD Remaster : la compilation Switch enfin datée et plusieurs nouveautés introduites

En février dernier, à l'occasion du Nintendo Direct qui avait été diffusé, Bandai Namco avait bien surpris son monde (malgré quelques fuites au préalable) en dévoilant Baten Kaitos I & II HD Remaster. Les deux jeux de MonolithSoft et tri-Crescendo parus sur GameCube aux débuts des années 2000 vont ainsi faire leur retour sur Switch et l'arrivée de cette compilation était prévue pour cet été. Il était donc grand temps que l'éditeur nous redonne de ses nouvelles et c'est donc avec une bande-annonce inédite que sa date est enfin communiquée.

Ainsi, Baten Kaitos I & II HD Remaster est attendu le 15 septembre prochain sur la console de Nintendo, une période de rentrée déjà fortement chargée et qui continue donc de se remplir. La vidéo nous rappelle sinon quelques points du scénario nous faisant incarnant l'Ange gardien qui s'est lié à Kalas dans Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan, le duo faisant la rencontre de Xelha avec qui ils vont voyager de par le monde pour combattre l'Empire d'Alfard. Selon nos réponses lors des dialogues, un niveau de confiance entre nous et Kalas variera, pouvant nous donner des avantages lors des combats, qui font appel à un système de cartes. En termes de nouveautés, un KO instantané permettra de vaincre les ennemis en une attaque, la vitesse du jeu et des affrontements pourra être accélérée jusqu'à 300 %, tandis que l'option « Aucune rencontre » servira à éviter les conflits. Un menu d'aide et un autre pour la création de notre deck seront également présents pour rendre l'expérience optimale.

La fiche produit de Baten Kaitos I & II HD Remaster est déjà en ligne sur Amazon, mais il n'est pas encore possible de le précommander. Espérons qu'il y ait bien une version physique en France, les distributions de Bandai Namco étant assez chaotiques parfois.