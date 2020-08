Quake II gratuit sur PC jusqu'à samedi, profitez-en !

À l'occasion de la QuakeCon at Home la semaine dernière, les joueurs ont pu récupérer gratuitement Quake, premier du nom, via le lanceur d'applications Bethesda. L'éditeur avait aussi promis qu'il offrirait sa suite si plus de 10 000 $ étaient récoltés pour une association caritative.

La communauté a fait le travail, et a même amassé plus de 30 000 $ pour DirectRelief, The NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project et l'UNICEF. Bethesda tient donc désormais sa promesse : vous pouvez récupérer gratuitement Quake II jusqu'au samedi 15 août inclus. Pour l'obtenir et le garder définitivement, ça se passe encore une fois directement via le Bethesda Launcher.

Et la surprise, c'est que pour remercier les joueurs de leur investissement, Bethesda va aussi offrir Quake III Arena ! Le troisième épisode sera également gratuit durant 72 heures, et ce à compter du 17 août prochain. Nous ne manquerons bien évidemment pas de vous le rappeler sa disponibilité le moment venu. Sinon, Quake Champions est disponible pour 59,99 € sur Amazon.