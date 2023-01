GoldenEye 007 : l'arrivée dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel et le remaster 4K pour Xbox datés en vidéos

L'abonnement au Nintendo Switch Online est requis pour s'amuser en ligne avec les jeux de la console de Big N., mais permet aussi de profiter de titres d'antan issus de la NES et de la SNES. Une formule plus étoffée et plus chère avait toutefois été lancée, donnant en plus accès à des productions de la Mega Drive et de la Nintendo 64, ainsi qu'aux DLC d'Animal Crossing: New Horizon, Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe. Parmi la vague de jeux dévoilée en septembre dernier figurait le mythique GoldenEye 007 et nous avons à présent de ses nouvelles.

Ainsi, ce titre développé à l'origine par Rare va faire son retour du côté de Nintendo ce vendredi 27 janvier et pourra donc être joué par les abonnés au NSO + Pack additionnel. Surtout, son mode multijoueur permettra à nouveau de s'affronter jusqu'à quatre, que ce soit en ligne ou en local.

Incarnez Bond et pénétrez dans un monde d’espionnage avec GoldenEye 007. Votre opération secrète pour stopper le satellite GoldenEye vous fera voyager à travers le monde. Vous infiltrerez des bases souterraines, vous vous battrez dans un train militaire et vous explorerez une jungle épaisse. En cours de route, M vous informera sur vos objectifs et Q vous fournira divers gadgets, mais c’est sur vous seul que repose le succès de cette mission. Sauvez le monde, puis mesurez-vous à d’autres espions en local ou en ligne dans un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Profitez de l’action explosive d’un mode compétitif haletant en vue subjective !

Mais ce n'est pas tout, car à cette même date, les joueurs possédant une Xbox Series X|S ou Xbox One vont aussi pouvoir découvrir ce jeu James Bond grâce à un remaster en 4K (pour les consoles compatibles) et 16:9 dans le Game Pass, avec là encore le multi en écran scindé, mais uniquement en local. Des options de contrôles améliorées, notamment avec la prise en charge des sticks analogiques, et une liste de Succès seront également inclus. Le site officiel Xbox précise que les possesseurs de Rare Replay, la compilation des jeux du studio sortie en 2015, auront accès gratuitement à cette nouvelle version ! Une bien bonne nouvelle.

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate à partir de 12,99 € pour un mois.