GoldenEye 007 n'est plus banni en Allemagne, vers une arrivée dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel ?

L'Allemagne a des critères de validation assez durs concernant les jeux distribués aux mineurs dans le pays, et depuis 24 ans, GoldenEye 007 ne pouvait être vendu aux outre-Rhin. Dommage pour ces joueurs qui devaient se passer de ce jeu de tir culte de la Nintendo 64, jusqu'à aujourd'hui du moins.

Eh oui, l'Allemagne vient de lever l'interdiction de distribuer GoldenEye 007 dans le pays. L'interdiction dure normalement 25 ans, mais ce changement a été fait de manière volontaire, sans que la raison soit connue. Mais tous les regards se tournent vers le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, la formule d'abonnement permettant de retrouver des jeux N64 et Mega Drive sur la Switch. Quelques titres sont déjà jouables, d'autres arriveront au fur et à mesure, GoldenEye 007 devrait en faire partie.

La mise à jour des jeux interdits aux mineurs en Allemagne concerne également les versions anglophones de BloodRayne et sa suite, qui arriveront dans des versions Revamped ce mois-ci. Vous pouvez retrouver des abonnements au Nintendo Switch Online sur Amazon.

Lire aussi : INSOLITE - La ministre de la Culture souhaite un bon anniversaire à GoldenEye 007