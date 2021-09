BloodRayne 1 et 2: Revamped, les deux premiers épisodes annoncés sur PS4, Xbox One et Switch

L'annonce vient tout droit de Ziggurat Interactive, BloodRayne et BloodRayne 2 reviennent dans des versions remastérisées pour Xbox One, PlayStation 4 et Switch. Intitulées BloodRayne: ReVamped et BloodRayne 2: ReVamped, les deux titres seront disponibles en version physique et numérique.

Pourquoi faire revenir cette franchise vampirique à la vie ? Michael Devine, vice-président senior du développement commercial de Ziggurat Interactive explique dans un communiqué de presse.

Les fans de la série nous demandent d'apporter BloodRayne sur plus de plateformes, et nous sommes heureux de donner aux joueurs sur consoles la mise à jour qu'ils ont demandée avec ces éditions ReVamped.

Si l'envie vous prend de découvrir ou redécouvrir ces jeux voici un petit résumé fourni par l'éditeur :

BloodRayne: ReVamped et BloodRayne 2: ReVamped sont des éditions améliorées des jeux originaux pour les joueurs sur console. La série d'action et d'horreur à la troisième personne BloodRayne a présenté aux joueurs Rayne, une femme fatale à demi-vampire brutale parcourant le monde pour déjouer les plans nazis, combattre des menaces surnaturelles et en découvrir plus sur son héritage vampirique. Mettant en vedette un protagoniste unique, des combats rapides, des pouvoirs vampiriques et un scénario à l'échelle du globe, BloodRayne et BloodRayne 2 offraient une expérience de jeu dynamique et viscérale. Adoré par les fans et les critiques, BloodRayne est devenu un véritable phénomène cross-média, couvrant les jeux, les bandes dessinées et les films au début des années 2000. Fonctionnalités mises à jour des éditions ReVamped Prise en charge de résolutions d'affichage plus élevées (jusqu'à 4K / 3840 × 2160).

Vidéos cinématiques améliorées.

Améliorations de l'éclairage au niveau du moteur, ainsi que des données d'éclairage entièrement retraitées.

Améliorations du moteur pour prendre en charge les textures originales non compressées.

Améliorations des effets tels que les reflets, l'eau, le brouillard et les ombres.

Les localisations incluent :

BloodRayne : audio vocal et texte disponible l'anglais, le français, l'italien, le japonais, le russe et l'espagnol ;



BloodRayne 2 : audio vocal en anglais et en russe. Texte localisé en anglais, français, allemand, italien, russe et espagnol.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

