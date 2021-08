Xbox Game Pass : 3 nouveaux jeux de Bethesda ajoutés au catalogue

En quelques mois seulement, Microsoft a réussi à ajouter une bonne partie du catalogue récent de Bethesda dans le Xbox Game Pass. Pour contenter les fans d'hier et d'aujourd'hui, il continue son entreprise en s'attaquant désormais à des productions plus anciennes, histoire de célébrer la QuakeCon 2021 comme il se doit.

Ce sont ainsi trois jeux de la saga Quake qui ont été intégrés au XGP à l'occasion de la conférence d'ouverture. Il y a d'abord Quake premier du nom, dans sa version remastérisée sortie hier, et donc jouable par les abonnés sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et via Xbox Cloud Gaming. Les deux autres sont des plus logiques : il s'agit tout simplement des versions PC de Quake II et Quake III Arena, qui portent à 33 le nombre de titres de Bethesda compris dans le service.

