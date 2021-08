Xbox Game Pass : 3 belles nouveautés et d'autres ajouts pour la fin du mois d'août 2021

Vous reprendrez bien une nouvelle vague de jeux dans le Xbox Game Pass ? Microsoft va encore nous gâter en cette deuxième moitié du mois d'août, avec l'arrivée de Humankind dès sa sortie aujourd'hui, du très attendu Psychonauts 2 ou encore de l'intrigant Twelve Minutes, tous déjà confirmés pour le service.

Sinon, les versions cloud de Need for Speed Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Battlefront II sont accessibles dès maintenant, et des titres originaux comme Train Sim World 2 et le remake de Myst vont débarquer d'ici la fin du mois. 10 expériences vont aussi être proposées avec les contrôles tactiles et 4 jeux ont prévu de quitter le service le 31.

Vous vous en doutiez sûrement : beaucoup de jeux arrivent encore dans le Xbox Game Pass. La semaine dernière, nous vous annoncions que Humankind serait disponible dans le Xbox Game Pass PC dès le jour de sortie… et nous y voilà ! Nous avons également hâte d’explorer les mondes mentaux étranges, tordus et hallucinants de Psychonauts 2, mais aussi de résoudre le mystère derrière la boucle temporelle de Twelve Minutes, et tout ceci, toujours dès le jour du lancement de ces jeux. Mais ces titres ne représentent que la partie émergée de l’iceberg, n’attendons pas, voici les jeux qui arrivent prochainement dans le Xbox Game Pass !

Disponibles

Humankind (PC)

Humankind est un jeu de stratégie historique où vous pourrez réécrire l’histoire de l’humanité et associer des cultures pour créer une civilisation à votre image. Associez jusqu’à 60 cultures historiques alors que vous guidez votre peuple de l’ère antique à l’ère moderne.

Need for Speed Heat (Cloud) EA Play

Pilotez le jour et risquez tout la nuit dans Need for Speed Heat, un jeu palpitant où vous devrez intégrer l’élite de la course urbaine malgré une police corrompue.

Star Wars Battlefront II (Cloud) EA Play

Devenez le héros et incarnez un intrépide soldat, pilotez des vaisseaux légendaires, incarnez vos personnages STAR WARS préférés ou tracez votre propre chemin avec un soldat d’élite des forces spéciales dans une nouvelle histoire STAR WARS poignante. Profitez d’une expérience multijoueur STAR WARS riche et pleine de vie avec des cartes englobant les trois générations : préquelle, classique et nouvelle trilogie. Maîtrisez le blaster, le sabre laser et la force pour dominer les combats en ligne et les escarmouches en local contre l’intelligence artificielle, en solo comme en coopération.

Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud) EA Play

Une aventure galactique vous attend dans Star Wars Jedi: Fallen Order, une épopée à la troisième personne remplie d’action pensée par Respawn Entertainment (Titanfall 2, Apex Legends). Un Padawan abandonné doit terminer son entraînement, développer de nouvelles capacités de la Force et apprendre à maîtriser son sabre laser, tout en gardant une longueur d’avance sur l’Empire.

Prochainement

Recompile (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 19 août

Disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Dans cette aventure de piratage informatique d’inspiration Metroidvania à l’ambiance unique, vous contrôlez un programme semi-conscient qui lutte contre sa suppression. Situé dans le monde tentaculaire en 3D du Mainframe, Recompile propose des combats intenses, des phases de plateforme en 3D, des pouvoirs surpuissants et un système de piratage basé sur l’environnement.

Train Sim World 2 (Cloud, Console & PC) — 19 août

Profitez de la grande vitesse allemande avec la célèbre DB ICE 3M au départ de Cologne, relevez le défi du fret longue distance sur Sand Patch Grade à bord de la CSX AC4400CW et maîtrisez le complexe métro londonien sur la Bakerloo Line. Avec toutes les licences officielles et des engins recréés de manière réaliste, vous aurez le contrôle.

Twelve Minutes (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 19 août

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, Twelve Minutes est un thriller interactif contant l’histoire d’un homme piégé dans une boucle temporelle. À vous de réussir à utiliser votre connaissance des événements à venir pour les modifier et briser cette boucle. Avec les voix de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe.

Psychonauts 2 (Cloud, Console & PC) — 25 août

Psychonauts 2, développé par Xbox Game Studios et Double Fine Productions, sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Entre missions loufoques et complots mystérieux, Psychonauts 2 est un jeu de plateforme-aventure au style cinématographique, offrant une ribambelle de pouvoirs psychiques à personnaliser. Une avalanche de dangers, de suspens et de rire vous attend alors que vous entreprenez un voyage dans l’esprit des alliés, mais aussi des ennemis de Raz, dans le but de vaincre une médium dangereuse et sans scrupules. Les membres du Xbox Game Pass peuvent déjà préinstaller le jeu pour pouvoir jouer dès sa sortie, le 25 août.

Myst (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 26 août

Disponible dans le Xbox Game Pass dès le premier jour ! Bienvenue dans Myst : découvrez une île à la fois magnifique et austère, remplie de mystères et regorgeant de secrets. Explorez en profondeur ses moindres recoins pour lever le voile sur une affaire de trahison familiale.

Au cas où vous l’auriez manqué

Boyfriend Dungeon (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — Disponible

Tout le monde aime les épées dans les RPGs, mais rarement jusqu’à les embrasser… Séduisez vos armes dans Boyfriend Dungeon, disponible dans le Xbox Game Pass ! Les sept armes ont toutes un style de combat différent, mais aussi des goûts uniques en termes de cadeaux et une série de rendez-vous à vous proposer. Trouvez votre lame-sœur !

Library of Ruina (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — Disponible

Dans Library Of Ruina, vous serez témoin des histoires d’Angela, des Sephiroth et de Roland à la suite des événements ayant mis fin à la Lobotomy Corporation. Accumulez des livres pour faire grandir la Bibliothèque et ses bibliothécaires et accueillez des invités plus puissants pour gagner de meilleurs livres. De simples rumeurs jusqu’aux légendes urbaines et au-delà… Au fil du jeu, vous deviendrez doucement plus familier avec l’histoire de la Cité.

Contenus téléchargeables et mises à jour

Age of Empires II: Definitive Edition – Dawn of the Dukes (PC) — Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 25 % sur cette extension ! Bienvenue dans Dawn of the Dukes, la deuxième nouvelle extension officielle d’Age of Empires II: Definitive Edition. Défiez vos amis à la tête de deux civilisations supplémentaires, accompagnées de nouvelles unités et technologies. Menez bataille en Europe centrale et en Europe de l’Est au travers de trois campagnes inédites et triomphez de vos ennemis, que ce soit grâce à une puissance militaire et économique écrasante ou bien à des armées hautement entraînées et des technologies innovantes !

Black Desert : mise à jour L’éveil de la Corsaire — Disponible

La classe star de l’été de Black Desert a désormais un nouveau look, mais aussi des armes et capacités inédites. Corsaire, la pirate aussi puissante qu’une sirène, s’est réveillée ! Vous pourrez découvrir l’arme Patraca et vous faire aider par une bande de loutres.

Hellblade: Senua’s Sacrifice Optimisé pour Xbox Series X|S — Disponible

Revivez l’aventure de Senua ayant récolté 5 BAFTA dans Hellblade: Senua’s Sacrifice et découvrez son univers avec un regard nouveau grâce aux graphismes améliorés, à l’ajout du ray tracing, à un mode résolution et plus encore. Disponible sur Xbox Series X|S. Cliquez ici pour en apprendre plus !

Minecraft : l’extension Major League Baseball Home Run Derby — Disponible

Préparez la batte ! Rejoignez votre équipe préférée de la Major League de Baseball et tentez de frapper le plus possible de home runs. Choisissez parmi 30 équipes et mettez vos réflexes à l’épreuve dans tous les stades de la MLB, recréés fidèlement dans Minecraft. Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur cette extension !

10 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter des contrôles tactiles sur 10 nouveaux jeux disponibles dans le cloud dès maintenant ! Rendez-vous sur xbox.com/play sur PC Windows 10 ou sur les appareils mobiles Apple, ou utilisez l’application Xbox Game Pass sur les appareils Android pour découvrir une nouvelle manière de jouer sans manette.

Hades

Bloodroots

Farming Simulator 19

Going Under

Need for Speed Heat (EA Play)

(EA Play) Peggle 2 (EA Play)

(EA Play) Psychonauts

Wasteland 2

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Attrapez la balle au vol ! Profitez de ces Avantages dès aujourd’hui, ils incluent du contenu gratuit pour MLB The Show 21 et bien d’autres surprises ! Réclamez les sur votre console Xbox, sur l’application Xbox pour PC Windows 10 ou via l’application mobile pour iOS et Android.

MLB The Show 21 : Pack d’été – Disponible

Dominez vos adversaires, soyez la star du show. Réclamez ce Pack d’été pour renforcer votre équipe avec des packs The Show, des Stubs et plus encore, dès maintenant.

The Sims 4 : Kit d’objets Chambre d’enfants – Disponible

Donnez libre cours à la créativité de vos Sims avec de nouveaux objets pour personnaliser les chambres des enfants avec ce Pack offert via EA Play.

Splitgate : Pack d’avantages XTREME – Disponible

Préparez-vous à l’action avec du contenu inédit et exclusif ! Débloquez le skin de personnage Xtreme, des skins d’armes et une bannière gratuitement avec ce pack.

Ils nous quittent le 31 août

Les jeux qui suivent quitteront la bibliothèque du Xbox Game Pass le 31 août, alors dépêchez-vous de vous y replonger ou de reprendre votre partie ! N’oubliez pas qu’en tant que membre, vous pouvez bénéficier de jusqu’à 20 % de réduction si vous souhaitez acheter ces titres pour les conserver dans votre collection !