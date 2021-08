Xbox Game Pass : le Xbox Cloud Gaming désormais utilisable sur PC depuis l'application Xbox (mais seulement pour les Insiders)

Le Xbox Cloud Gaming est utilisable grâce à l'application Xbox Game Pass sur Android depuis un an, mais n'était disponible sur PC, iOS et d'autres encore que via les navigateurs, et ce seulement depuis fin juin. Microsoft fait encore un pas en avant pour démocratiser le cloud gaming du Xbox Game Pass en permettant dès maintenant d'en profiter depuis l'application Xbox des PC sous Windows 10.

L'utilisation directe de l'app ne changera pas le fond de l'expérience, donnant accès à une centaine de titres en cloud pour les abonnés, mais devrait permettre une navigation plus confortable. Elle n'est pour le moment possible que pour les Xbox Insiders, le programme gratuit pour bêta-tester les futures nouveautés du constructeur, et devrait très vite être proposée au grand public.

Notre but est toujours de rendre le jeu vidéo accessible à toutes et tous, tout autour du monde, où que vous soyez, sur les appareils de votre choix. Pour ce faire, vous pouvez bien sûr télécharger vos jeux sur console et PC ou jouer depuis le cloud sur PC Windows, téléphones et tablettes. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer que le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) est accessible pour les Xbox Insiders abonnés au Xbox Game Pass Ultimate depuis l’application Xbox sur PC Windows 10. Avec le Xbox Cloud Gaming sur l’application Xbox, vous retrouverez l’expérience Xbox à laquelle vous êtes habitué·e : vous pourrez profiter de plus de 100 jeux Xbox de qualité avec vos amis, reprendre un titre là où vous l’aviez laissé si vous l’avez commencé sur Xbox ou essayer un tout nouveau jeu de la bibliothèque du Xbox Game Pass avant de le télécharger sur votre console. Grâce au Xbox Cloud Gaming, n’importe quel PC peut vous permettre de jouer, qu’il s’agisse d’un ordinateur d’entrée de gamme ou d’un appareil plus ancien aux spécificités techniques limitées. Il vous suffira de connecter une manette compatible en Bluetooth ou via USB, de lancer l’application Xbox, de cliquer sur « jeux dans le cloud », de sélectionner le titre que vous voulez et de commencer à jouer. Nous avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à vous lancer, dont des informations accessibles concernant votre manette et l’état du réseau, des fonctionnalités sociales pour rester connecté·e avec vos amis et la possibilité d’inviter qui vous voulez à vous rejoindre, même si cette personne joue également dans le cloud et n’a pas installé le jeu en question. Si vous n’êtes pas un Xbox Insider mais que vous souhaitez jouer aux titres Xbox sur votre PC en passant par un navigateur ou accéder à la bibliothèque du Xbox Game Pass depuis votre téléphone ou votre tablette, rendez-vous sur xbox.com/cloudgaming pour en savoir plus. Merci aux participant·e·s du programme Xbox Insider. Vos retours aideront à rendre l’expérience du Xbox Cloud Gaming via l’application Xbox encore meilleure pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate !

Petit à petit, le Xbox Cloud Gaming fait son nid sur les principaux appareils du marché, de quoi vous faire craquer ? Si c'est le cas, vous pouvez l'essayer avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.