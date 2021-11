Xbox Game Pass Ultimate : le Xbox Cloud Gaming disponible sur consoles, à vous la next-gen des Series X et S sur Xbox One !

Le Xbox Cloud Gaming était à la base proposé sur Android, puis sur n'importe quel navigateur, et enfin directement sur PC via l'application Xbox. Le constructeur avait pour projet de le porter sur consoles de salon, une envie qu'il concrétise aujourd'hui avec le lancement de l'accès au jeu en cloud depuis les Xbox One et Xbox Series X|S.



Son utilité ne concernera pas tout le monde, mais si vous voulez essayer une expérience dans le nuage sans installation ou rejoindre rapidement un ami sur un jeu que vous n'avez pas sur votre machine, vous pouvez le faire en quelques instants. Surtout, vous avez désormais accès au catalogue next-gen du Game Pass depuis une simple Xbox One ! The Medium, Recompile ou The Riftbreaker sont par exemple accessibles dès maintenant sur old gen, et d'autres comme Microsoft Flight Simulator suivront bientôt.



Les limitations techniques et graphiques font qu'il restera toujours plus intéressant d'avoir le titre d'installé, d'autant plus que tout le catalogue XGP n'est pas disponible en XCG, mais la rapidité d'exécution devrait en intéresser plus d'un.

Nous vivons une très belle semaine de célébrations pour le 20e anniversaire de Xbox ensemble ; et nous avons encore des choses à vous dire ! Notre mission, qui a pour but de permettre à toujours plus de personnes de profiter du jeu vidéo, où et quand elles le désirent, n’est pas encore complétée. Dès aujourd’hui, vous pouvez jouer aux titres du Xbox Game Pass sur le cloud depuis votre console Xbox. Le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) est désormais accessible sur Xbox One et Xbox Series X|S pour les abonné·e·s Xbox Game Pass Ultimate. Cette fonctionnalité sera dans un premier temps disponible avec notre mise à jour de novembre, pour un certain nombre de joueurs et joueuses Xbox, puis s’étendra à toutes et tous dans les semaines qui viennent.

Nous vous avons écouté : vous voulez avoir la possibilité de trouver et essayer les jeux du Xbox Game Pass avant de les installer, et c’est désormais possible. Maintenant, vous pouvez découvrir et tester un grand nombre de titres rapidement, directement sur le cloud, jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous aurez envie d’installer, puisque le fait d’installer les jeux reste au cœur de l’expérience Xbox. Dorénavant, lorsque vous recevrez une invitation de la part d’un ami sur un jeu que vous n’avez pas encore téléchargé, rien ne vous empêchera de rejoindre quand même sa partie immédiatement. Nous avons fait en sorte que l’expérience soit rapide, facile à utiliser et qu’elle incarne un moyen idéal de découvrir votre nouveau jeu préféré tout en préservant l’espace de stockage de votre console, que vous pourrez conserver pour les titres auxquels vous prévoyez de jouer régulièrement.

Pour les joueuses et joueurs Xbox One, le cloud gaming permet également de jouer à des titres de nouvelle génération, sur la console que vous possédez déjà. Cela signifie que les titres actuellement uniquement jouables sur Xbox Series X|S, comme Recompile, The Medium, ou The Riftbreaker sont désormais également jouables sur Xbox One, via le cloud, pour celles et ceux disposant d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Nous allons bien sûr continuer à améliorer cette fonctionnalité et à agrandir notre bibliothèque de titres jouables sur le cloud, pour inclure des jeux de nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator, au début de l’année 2022.

Allumez votre console, cherchez l’icône nuage et plongez dans votre nouveau jeu préféré.

Réussir à proposer le Cloud Gaming sur plus d’un milliard d’appareils a véritablement été un effort commun, partagé avec la communauté. Nous n’en serions pas là sans vous, merci.