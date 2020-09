Xbox Game Pass Ultimate : la liste complète des jeux jouables en cloud gaming sur Android, dont un avec des contrôles tactiles

Le Projet xCloud est mort, vive le cloud gaming du Xbox Game Pass Ultimate ! Le streaming de jeux Xbox sur Android sera disponible dès demain, mardi 15 septembre 2020, pour les abonnés au service à 12,99 € par mois. Kareem Choudhry, Corporate Vice President de la section cloud gaming chez Microsoft, a tenu à faire le point sur cette fonctionnalité dans un long billet sur le site officiel du constructeur.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je suis aujourd’hui fier de vous présenter les jeux disponibles pour les débuts du jeu via le cloud dans le Xbox Game Pass Ultimate : plus de 150 titres auxquels vous pourrez jouer dès le 15 septembre, sans coût supplémentaire. Dans cette liste, vous retrouverez des jeux sélectionnés avec soin, dont les créations des Xbox Game Studios comme Tell Me Why, Grounded, Forza Horizon 4 ou Battletoads, ainsi que des titres de nos partenaires tels que Spiritfarer, Untitled Goose Game, A Plague Tale: Innocence ou Destiny 2. Comme avec les bibliothèques du Xbox Game Pass pour Console ou PC, attendez-vous à voir cette liste évoluer au fil du temps, grâce à vos retours, et de nouveaux jeux arriver régulièrement.

En tant que membre du Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez découvrir la liberté et la flexibilité qu’apporte le cloud à votre expérience de jeu. Vous aurez à votre disposition toujours plus de manières différentes de jouer. Votre profil Xbox est dans le cloud, ce qui veut dire que vous pourrez par exemple continuer votre partie de Wasteland 3 commencée sur la console de votre salon, sur votre tablette ou votre téléphone Android. Si vous voulez jouer lorsque vous êtes loin de chez vous ou quand votre écran ou votre console sont occupés, ne cherchez pas plus loin. Grâce au cloud, un titre comme Sea of Thieves peut se transformer en expérience en coopération locale, puisque plusieurs joueuses ou joueurs peuvent participer à l’aventure simultanément depuis la même pièce, que ce soit sur console, PC, ou mobile.

De plus, l’intégration du cloud gaming dans le Xbox Game Pass Ultimate ouvre le monde de Xbox à celles et ceux qui ne possèdent pas de console. Grâce à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez simplement besoin d’une tablette ou d’un téléphone Android et d’une manette compatible pour commencer l’aventure Xbox, en profitant de tout ce qui constitue son écosystème. Vous aurez donc accès à votre liste d’amis, à vos succès, au chat vocal, aux sauvegardes dans le cloud et pourrez jouer en ligne avec d’autres joueuses et joueurs, que ces derniers jouent depuis leur console ou depuis le cloud. Vous pourrez aussi jouer avec les joueuses et joueurs PC aux titres compatibles cross-play, comme Forza Horizon 4, Gears 5 et d’autres encore.

Enfin, le cloud gaming dans le Xbox Game Pass Ultimate vous permet de jouer facilement avec vos amis. Comme les membres partagent la même bibliothèque, ils disposent immédiatement des mêmes titres multijoueurs pour jouer ensemble. Si vous les lancez depuis le cloud, vous n’aurez même pas de temps d’installation avant de commencer à jouer, vous pourrez plonger dans ces titres ensemble en quelques secondes. Que vos amis jouent déjà sur Xbox One ou qu’ils découvrent Xbox via le cloud gaming, le Xbox Game Pass Ultimate vous rassemblera et vous permettra de profiter de la meilleure expérience de jeu.

Pour être prêts à découvrir le cloud gaming, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate dès maintenant, pour 1 € le premier mois puis 12,99 € par mois. Pour jouer depuis votre téléphone ou votre tablette, téléchargez l’application Xbox Game Pass depuis le Samsung Galaxy Store ou le Google Store. Le cloud gaming dans le Xbox Game Pass débute en Bêta dans 22 pays dont la France, pour que nous puissions nous assurer de sa stabilité avant de le rendre disponible pour le reste du monde. En cette fin d’année, quelques-uns des meilleurs titres EA Play seront également jouables sur les appareils Android, grâce au cloud et au Xbox Game Pass Ultimate, toujours sans coût supplémentaire.