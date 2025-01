Xbox : les Quêtes du Game Pass Ultimate subissent quelques changements et arrivent enfin dans le PC Game Pass

Si vous êtes abonnés au Game Pass Ultimate, vous connaissez déjà les Quêtes, ces petits défis quotidiens qui permettent d'obtenir des points Rewards pour débloquer diverses récompenses, notamment des cartes cadeaux dans diverses enseignes. Eh bien Microsoft a enfin décidé de les mettre à jour et de les introduire sur ordinateurs.

Oui, les abonnés au PC Game Pass peuvent enfin profiter des Quêtes, à condition de lancer uniquement des jeux du Game Pass et qui ne nécessitent pas un lancer tiers (même Battle.net est exclu...). Concernant les changements, plus question de lancer un jeu pour obtenir des points, il faut jouer un temps minimum. Et surtout, il faut maintenant avoir 18 ans ou plus pour gagner des points Rewards. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les Quêtes :

Si vous êtes un membre actif de Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass, âgé de 18 ans ou plus, voici comment commencer à gagner des points :

Parcourez les nouvelles Quêtes : Accédez à votre profil Xbox et rendez-vous dans le Centre des Récompenses, disponible sur console, dans l’application Xbox sur mobile, ou dans l’application Xbox sur PC Windows. Gagnez des points : Jouez à vos jeux préférés du catalogue Game Pass. Réclamez vos points : Rendez-vous dans le Centre des Récompenses pour réclamer vos points.

Une fois que vous avez accumulé suffisamment de points, échangez-les contre des cartes cadeaux Xbox pour acheter des jeux, du contenu en jeu, faire des dons à vos causes préférées, et bien plus encore.

Dans le cadre de ces changements, un temps de jeu minimum est désormais requis pour gagner des points via le gameplay. Les Quêtes sont uniquement disponibles pour les titres du catalogue Game Pass et n’incluent pas les jeux PC nécessitant des lanceurs tiers ou joués sur Battle.net. Consultez Xbox.com/Rewards pour plus de détails.

Nouvelles Quêtes Game Pass disponibles





Nous avons repensé les Quêtes Game Pass pour les rendre plus simples à utiliser et plus amusantes à compléter. Désormais, vous pouvez gagner encore plus de points simplement en jouant à vos jeux préférés ou en découvrant vos futurs coups de cœur. Les Quêtes offrent des opportunités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, et nous avons également réintroduit une fonctionnalité appréciée des joueurs : les séries hebdomadaires (Weekly Streaks).

Voici comment les membres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent désormais gagner des points :

Jeu Quotidien : Gagnez 10 points par jour en jouant à n’importe quel jeu du catalogue Game Pass pendant au moins 15 minutes.

: Gagnez 10 points par jour en jouant à n’importe quel jeu du catalogue Game Pass pendant au moins 15 minutes. Séries Hebdomadaires : Jouez au moins cinq jours par semaine pour compléter votre série. Maintenez votre série sur plusieurs semaines pour débloquer des multiplicateurs de points (2x pour une série de 2 semaines, 3x pour 3 semaines, etc.).

: Jouez au moins cinq jours par semaine pour compléter votre série. Maintenez votre série sur plusieurs semaines pour débloquer des multiplicateurs de points (2x pour une série de 2 semaines, 3x pour 3 semaines, etc.). Pack Mensuel 4 Jeux : Explorez le catalogue Game Pass en jouant à quatre jeux différents (au moins 15 minutes chacun) chaque mois.

: Explorez le catalogue Game Pass en jouant à quatre jeux différents (au moins 15 minutes chacun) chaque mois. Pack Mensuel 8 Jeux : Poussez votre expérience encore plus loin en jouant à huit jeux différents (au moins 15 minutes chacun) chaque mois. Pas d’inquiétude, les 4 jeux de votre Pack 4 comptent aussi pour le Pack 8.

De nouvelles façons de gagner des Rewards pour tous





En plus des Quêtes exclusives pour les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass, nous ajoutons également de nouvelles manières de gagner des points pour tous les joueurs. À partir du 7 janvier 2025, tous les membres Microsoft Rewards âgés de 18 ans ou plus pourront accéder à un nouveau Bonus Hebdomadaire sur PC, qui leur attribuera 150 points après avoir joué (pendant au moins 15 minutes) pendant 5 jours ou plus.

Dans cette mise à jour, nous ajustons également les points associés aux bonus existants :

Le Bonus Hebdomadaire sur Console est rééquilibré à 150 points.

Le Jeu Quotidien sur PC rapporte désormais 10 points.

Évolutions du Programme « Jouer et Gagner des points »





Nous évaluons constamment la plateforme Xbox afin de garantir notre engagement envers des expériences de jeu positives et adaptées à l’âge des joueurs. Dès aujourd’hui, la possibilité de gagner des points Rewards via le gameplay est limitée aux joueurs Xbox âgés de 18 ans ou plus. Avec ces changements, le Centre des Récompenses utilisé pour suivre et gagner des points sur console, l’application Xbox sur PC Windows et l’application Xbox sur mobile ne sera plus accessible aux joueurs de moins de 18 ans.

Cette mise à jour n’affectera pas les Rewards et points précédemment gagnés. À l’avenir, les joueurs de moins de 18 ans pourront toujours accumuler des points Microsoft Rewards via des achats approuvés par les parents sur le Microsoft Store, des recherches éligibles sur Microsoft Bing et d’autres activités non liées au gameplay, comme le Défi Quotidien Microsoft Rewards. Ils pourront continuer à consulter et échanger leurs Rewards sur : https://Rewards.Microsoft.com.