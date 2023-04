Xbox Game Pass : 3 mois d’essai gratuit à Anime Digital Network (ADN) offerts aux abonnés Ultimate

Attention, une offre peut en cacher une autre ! Alors que l'opération permettant aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate d'obtenir 3 mois d'essai à Apple TV+ et Apple Music a touché à sa fin cette semaine, un nouveau partenariat avec un autre service de vidéo à la demande vient d'être dévoilé.

Xbox propose en effet maintenant aux abonnés XGPU de profiter de 3 mois d'essai gratuit à Anime Digital Network, ADN pour les intimes, spécialiste des anime japonais, mais pas que. Si vous voulez voir ou revoir One Piece, Dragon Ball, Boruto, Hunter x Hunter ou des œuvres plus récentes ou méconnues, sans payer le tarif habituel de 6,99 € par mois, vous avez jusqu'au 1er mai pour réclamer votre cadeau. D'ailleurs, inversement, si vous avez déjà une souscription ADN, vous pouvez bénéficier de 3 mois d'essai gratuit au PC Game Pass.

Les Avantages du Xbox Game Pass continuent à vous offrir toujours plus de contenu, et nous savons que nous avons de nombreux et nombreuses fans d’anime au sein de notre communauté. Depuis sa création en 2013, ADN partage sa passion de l’animation en la diffusant auprès du plus grand nombre et a toujours eu pour mission de contribuer à la mettre en valeur en France. C’est pourquoi nous sommes ravis de vous annoncer un nouveau partenariat avec ADN. À partir d’aujourd’hui, les membres Xbox Game Pass Ultimate en France ne possédant pas encore d’abonnement ADN pourront bénéficier de 3 mois d’essai gratuit à la célèbre plateforme de streaming d’animes.

ADN c’est un savant mélange qui vous invite à l’aventure. Combats intergalactiques, romances, tranches de vie, épopées épiques, comédies humoristiques, il y en a pour tous les goûts ! Réveillez l’esprit shonen qui sommeille en vous et venez (re)découvrir des titres comme One Piece, Dragon Ball, Boruto : Naruto Next Generation, Hunter x Hunter, Saint Seiya et bien d’autres dès maintenant. Grâce aux programmes accessibles une heure après leur diffusion au Japon et au mode hors ligne, soyez les premiers à accéder à la suite de vos titres préférés !

Si vous possédez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, mais pas d’abonnement à ADN, vous pouvez dès à présenter réclamer 3 mois d’essai gratuit dans la section Avantages de votre console Xbox, de l’application Xbox sur PC Windows, ou de l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android. Une fois l’avantage réclamé, les utilisateurs seront redirigés vers le site ADN pour activer leur abonnement. Pour rappel, l’application ADN est disponible sur Xbox Series X|S et Xbox One.

À l’inverse, si vous possédez un abonnement à ADN, mais pas d’abonnement Game Pass, pas d’inquiétude, Xbox et ADN ont également pensé à vous, avec 3 mois d’essai gratuit au PC Game Pass ! Grâce à lui, profitez des nouveaux titres Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie, comme Forza Horizon 5, Minecraft Legends disponible dès le 18 avril, ou encore Redfall disponible dès le 2 mai, ainsi que d’avantages exceptionnels dans les jeux Riot comme League of Legends (tous les champions débloqués) ou Valorant (tous les agents débloqués). Accédez également à l’abonnement EA Play sur PC Windows pour un accès à plusieurs des meilleurs titres d’EA, à des récompenses exclusives ainsi qu’un accès anticipé à de nouveaux jeux ! Pour récupérer leur abonnement au PC Game Pass, tous les abonnés à ADN, nouveaux ou existants, peuvent se diriger ici.

Les utilisateurs intéressés par les deux offres peuvent, bien évidemment, souscrire à un abonnement pour devenir éligibles.

Cette offre est valable du 4 avril au 1er mai 2023. Pour profiter de l’offre, il vous sera demandé de saisir vos informations de paiement, car l’abonnement se poursuit automatiquement au bout des 3 mois d’essai gratuit pour 6,99€/mois, sauf si vous l’annulez avant la fin de la période via votre compte ADN.