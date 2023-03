Xbox Game Pass : le programme des nouveautés de fin mars 2023

Deux jeux, zéro surprise : voilà le programme du Xbox Game Pass pour cette fin du mois de mars 2022. Alors que la première partie du mois nous avait offert quelques réjouissances, dont l'arrivée de Ni no Kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition ce mardi, seuls MLB The Show 23 et Infinite Guitars, déjà confirmés en day one pour le service, sont prévus ces prochains jours, les 28 et 30 mars plus précisément.

Il y aura ainsi plus de départs sur cette période, car les 7 jeux listés ci-dessous ont prévu de quitter le catalogue le 31 mars.

Disponible



Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition (Cloud, Console & PC)

Il était une fois un monde déchiré par une guerre sans fin. Jusqu’à ce qu’un grand roi vienne changer les choses pour toujours. Accompagnez le jeune roi Evan alors qu’il se lance dans une quête épique pour fonder un nouveau royaume et sauver son monde dans The Prince’s Edition, qui contient toutes les extensions du jeu.

Prochainement

MLB The Show 23 (Cloud & Console) – 28 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : MLB The Show 23 vous permet de réaliser vos rêves de baseball. Dynamisez la partie et prenez les commandes avec vos joueurs favoris, vos rivalités préférées et tous vos moments MLB favoris. Envie de rentrer sur le terrain en avance ? Les membres du Game Pass peuvent bénéficier d’un accès anticipé à partir du 24 mars ainsi que d’objets supplémentaires en jeu, en achetant le Lot Accès anticipé.

Infinite Guitars (Cloud, Console & PC) – 30 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Les machines de guerre métalliques se sont réveillées, et seule votre guitare électrique pourra retourner leur technologie contre elles ! Rassemblez votre groupe, affûtez votre lame favorite et préparez-vous à envoyer du lourd dans Infinite Guitars, un RPG rythmique hybride doté d’une bande-son survoltée, de graphismes hauts en couleur inspirés des anime et de combats de méchas palpitants.

Au cas où vous l’auriez manqué

Ghostwire: Tokyo sera disponible dans le Xbox Game Pass le 12 avril

Explorez une métropole moderne subissant un événement paranormal sans commune mesure dans Ghostwire: Tokyo, disponible dans le Game Pass sur Xbox Series X|S et PC dès le 12 avril ! Avec votre allié fantomatique, affrontez des esprits et des créatures issues des mythes et du folklore dans cette aventure surnaturelle imaginée par Tango Gameworks et profitez de la nouvelle mise à jour Le Fil de l’Araignée. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Contenu téléchargeable et mises à jour

Cities: Skylines : Hubs and Transport – 22 mars

Cities: Skylines s’enrichit encore à partir du 22 mars, avec de nouveaux packs de créateurs de contenu, qui incluent les galeries marchandes, l’Afrique miniature et divers lieux consacrés au sport, ainsi que des stations de radio : 80’s Movies Tunes, Pop Punk Radio et JADIA Radio.

The Elder Scrolls Online : extension Scribes of Fate – 28 mars

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur l’achat de Couronnes sur le Xbox Store ! Découvrez deux nouveaux donjons jouables à quatre et commencez la saga de L’Ombre sur Morrowind dans The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate. Menez l’enquête sur l’anomalie qui a frappé Telvanni de Bal Sunnar et combattez pour l’âme d’un culte Daedrique dans les Salles du Scribe dès le 28 mars, sur Xbox One et Xbox Series X|S !

Forza Horizon 5: Rally Adventure – 29 mars

Forza Horizon 5 Rally Adventure arrive le 29 mars !Pilotez des monstres de rallye conçus pour l’occasion et partez à la conquête des pistes accidentées de la Sierra Nueva. Rejoignez trois équipes de rallye et attaquez-vous aux routes les plus palpitantes d’Horizon dans des courses Horizon et des rallye Horizon. Ressentez l’intensité des énormes traînées de poussière et des routes de sable déformables à bord de dix nouvelles voitures. Les membres du Game Pass peuvent économiser 10 % sur le Lot d’extensions Premium et accéder immédiatement à ce contenu dès le 29 mars.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

3 mois d’essai Apple TV+ – disponible jusqu’au 31 mars

Ted Lasso est de retour ! La série primée aux Emmy Awards revient pour une troisième saison remplie d’optimisme, de détermination… et de biscuits. Réclamez cet Avantage pour bénéficier de 3 mois d’essai Apple TV+ et commencer à regarder la série dès maintenant. Dépêchez-vous, vous pouvez profiter de cette offre jusqu’au 31 mars.

Ils nous quittent le 31 mars

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass. Pensez à libérer du temps de jeu ce week-end pour replonger dans ces titres ou utilisez la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % et les acheter avant qu’ils ne s’en aillent !