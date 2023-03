Xbox Game Pass : les nouveautés de mars 2023 dévoilées

2 semaines après les dernières annonces d'arrivées de jeux dans le Game Pass, Xbox refait le point en présentant les sorties à venir jusqu'à la fin du mois. Pas de grosse surprise, si ce n'est celle déjà éventée du lancement de Guilty Gear: Strive ce 7 mars. Nous retrouvons sinon Valheim en day one sur consoles, Dead Space 2 et Dead Space 3 en cloud via EA Play, Civilization VI ou encore Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition.



Pour le programme complet des entrées et départs des semaines à venir, ça se passe ci-dessous.

Disponible

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console & PC)

Les graphismes de pointe entre 2D et 3D de la série Guilty Gear atteignent encore un nouveau sommet dans Guilty Gear -Strive-. La nouvelle direction artistique et les animations améliorées des personnages vont au-delà de ce que vous avez pu voir dans un jeu de combat. Let’s rock !

Prochainement

Dead Space 2 (Cloud) EA Play – 9 mars

Trois ans après l’infestation de l’USG Ishimura par les Nécromorphes, Isaac Clarke sort du coma, confus et désorienté, sur une station spatiale nommée The Sprawl. Combattez de nouveaux ennemis et explorez les environnements sans gravité de ce monde pour découvrir la vérité, avec le Xbox Cloud Gaming, via EA Play.

Dead Space 3 (Cloud) EA Play – 9 mars

Traversez l’espace jusqu’à la planète glacée de Tau Volantis en compagnie d’Isaac Clarke et du sergent John Carver, pour détruire la source de l’invasion Nécromorphe. Survivez aux avalanches, aux escalades les plus risquées, à la violence de la nature et à une armée d’ennemis mortels ayant évolué, pour sauver l’humanité de l’apocalypse avec le Xbox Cloud Gaming, via EA Play.

Valheim (Aperçu) (Console) – 14 mars

Déjà disponible dans le PC Game Pass et bientôt sur les consoles Xbox ! Valheim est un jeu brutal d’exploration et de survie pour 1 à 10, qui prend place dans un purgatoire en génération procédurale inspiré par la mythologie nordique. Forgez des armes puissantes, bâtissez des longères et triomphez de vos ennemis pour prouver votre valeur à Odin !

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console & PC) – 16 mars

Civilization VI est un jeu de stratégie au tour par tour qui vous propose de tenter de bâtir un empire capable de résister au passage du temps. Explorez des territoires, étudiez des technologies, éliminez vos adversaires et affrontez les plus grands dirigeants de l’histoire pour bâtir la plus grande civilisation du monde connu.

Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition (Console & PC) – 21 mars

Il était une fois un monde déchiré par une guerre sans fin. Jusqu’à ce qu’un grand roi vienne changer les choses pour toujours. Accompagnez le jeune roi Evan alors qu’il se lance dans une quête épique pour fonder un nouveau royaume et sauver son monde dans The Prince’s Edition, qui contient toutes les extensions du jeu.

Mises à jour

Fallout 76 : Invasion Mutante – Disponible

L’Invasion Mutante a commencé et les mutations des opérations quotidiennes ont infecté les événements publics ! Terminez l’un d’entre eux toutes les heures pour obtenir des récompenses et des défis supplémentaires, puis recommencez les opérations quotidiennes pour toujours plus de bonus et d’expérience dans de nouveaux lieux, face à des ennemis inédits et des mutations originales.

No Man’s Sky : Mise à jour Fractal – Disponible

Immergez-vous dans un univers sans fin avec la mise à jour 4.1 de No Man’s Sky, Fractal ! Retrouvez un livre regroupant toutes vos découvertes les plus incroyables, le formidable vaisseau Utopia Speeder, de nombreuses améliorations pensées pour le confort de jeu, des fonctionnalités dédiées à l’accessibilité et bien plus encore ! Pour en savoir plus, consultez cet article.

Halo Infinite Saison 3 : Echoes Within – Disponible aujourd’hui

La mise à jour multijoueur la plus conséquente d’Halo Infinite est disponible aujourd’hui ! La Saison 3 vous propose un nouveau Pass de Combat de 100 paliers, des cartes inédites, un mode original et, pour la première fois, une nouvelle arme et un équipement inédit.

Sea of Thieves : Les Forteresses de la Fortune et les festivités du cinquième anniversaire – 16 et 20 mars

Les Forteresses de la Fortune reviennent le 16 mars ! De nouveaux Coffres de la Fortune ont été aperçus dans leurs chambres fortes, ils contiennent des éléments cosmétiques et des défis qui raviront les pirates qui arriveront à s’en emparer et à les conserver suffisamment longtemps pour les restituer. Découvrez également de nouveaux Voyages pour les Légendes Pirates et de nombreux changements dans le monde ! Enfin, célébrez le cinquième anniversaire de Sea of Thieves le 20 mars, avec un bonus de connexion exclusif, un mur de selfies et un week-end de la Communauté mémorable !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Madden NFL 23 : Pack EA Play Supercharge – Disponible jusqu’au 9 mars

N’oubliez pas de réclamer cette récompense exclusive limitée dans le temps réservée aux membres du Xbox Game Pass Ultimate. Donnez l’avantage à votre équipe Ultimate Team avec le Pack EA Play Supercharge, rendez-vous dans la section Avantages avant le 9 mars pour l’obtenir.

Halo Infinite : Pack Fusil d’Assaut Corrompu – Disponible

Montrez votre supériorité avec la peinture exclusive Corrupted Hex pour le Fusil d’Assaut, quatre boosts doublant l’expérience acquise et quatre échanges de défis ! Cet Avantage nécessite le mode multijoueur d’Halo Infinite pour fonctionner.

F1 22 : Pack de contenu Champions – Disponible

Rejoignez la grille de départ de F1 22 avec trois My Team Icons, deux voitures de sécurité pilotables (disponibles uniquement en mode Contre-la-Montre), 18 000 PitCoins et plus encore. Les membres EA Play peuvent réclamer cet Avantage avant le 3 avril 2023.

Les Sims 4 : Tenues de nuit pour une soirée pyjama – Disponible

Préparez votre famille pour une nuit douillette avec cet ensemble de tenues pour Les Sims 4, disponible via votre abonnement EA Play !

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Les Quêtes du mois de mars sont disponibles, à vous de les terminer pour obtenir des points ! Vous pourrez ensuite les valider sur votre console ou votre PC, dans la section Game Pass, ou via l’application mobile Xbox Game Pass. Plus vous jouez, plus vous gagnez de points, ne manquez pas les opportunités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de terminer toujours plus de Quêtes.

Disponible :

Overcooked! 2 (250 points – membres Ultimate uniquement) : Brûlez 30 objets ;

Signalis (5 points) : Jouez ;

Débloquez un Succès dans n’importe quel jeu du Game Pass (50 points).

Ils nous quittent le 15 mars

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass, l’heure est venue de leur dire au revoir et d’y jouer une dernière fois avant leur départ. N’oubliez pas que vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur l’achat des titres disponibles dans le Game Pass.