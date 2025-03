Xbox Game Pass : une poignée de jeux indépendants pour les premiers ajouts de mars 2025

Le mois de mars vient de commencer et il est l'heure de découvrir une partie des nouveautés qui vont être ajoutées au catalogue du PC/Xbox Game Pass. En dehors de Avowed, février n'a pas été très riche de ce côté, voire assez avare ces dernières semaines, malgré l'annonce après-coup de l'arrivée de Balatro dans le service. Eh bien, pour les deux semaines à venir, il va falloir vous contenter de six productions indépendantes, dont le roguelike 33 Immortals de Thunder Lotus Games en day one, dont la sortie a été précisée récemment lors de l'ID@Xbox Digital Showcase.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la première moitié de mars. Notez qu'il y aura cette fois 7 départs en milieu de mois.

Disponible aujourd'hui

Monster Train (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans le catalogue du Game Pass, Monster Train ajoute une nouvelle dimension stratégique au deck-building roguelike, avec trois niveaux de jeu verticaux à défendre. L'Enfer est gelé et vous êtes le dernier rempart protégeant le dernier bûcher ardent contre les forces célestes. Rétablissez les flammes de l'Inferno !

Bientôt disponibles

Galacticare (Xbox Series X|S) - 5 mars - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Vous êtes le Directeur de Galacticare, une entreprise interstellaire spécialisée dans les soins de santé... et accessoirement le sauveur (rémunéré) de la galaxie. Construisez des hôpitaux, recrutez du personnel et répondez aux attentes des différentes espèces extraterrestres en traitant leurs maladies les plus farfelues. Sauvez la galaxie dans le mode histoire ou laissez libre cours à votre imagination dans le mode bac à sable pour créer l'hôpital de vos rêves !

One Lonely Outpost (Cloud, Console et PC) - 6 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Transformez une planète aride en un véritable havre de vie dans ce cozy farming sim à l'ambiance sci-fi ! Terraformez le terrain, cultivez des plantes biologiques ou génétiquement modifiées, et élevez de mignons animaux robotiques. Exploitez des énergies renouvelables, utilisez des drones pour pêcher et récolter des ressources, nouez des liens avec les colons (voire plus si affinités), et découvrez les secrets de cette planète inhospitalière.

Enter the Gungeon (Cloud, Console et PC) - 11 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans le Game Pass, Enter the Gungeon est un dungeon crawler frénétique où un groupe d'anti-héros tente d'échapper à son passé en explorant un donjon truffé d'armes et de dangers. Tirez, pillez, roulez-boulez et retournez les tables pour atteindre l'ultime trésor : l'arme capable d'effacer le passé.

Mullet Madjack (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 13 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mullet Madjack est un FPS ultra-nerveux qui vous plonge directement dans l'ambiance d'un anime classique. Choisissez votre arme préférée et foncez jusqu'au dernier étage en battant votre record... ou en recommençant. Trop pressé ? Ce sont vos ennemis qui vont le

regretter !

33 Immortals (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 18 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. 33 Immortals est un roguelike coopératif réunissant 33 joueurs. Incarnez une âme damnée qui se rebelle contre le Jugement Dernier. Plongez dans des batailles épiques en coop avec un système de matchmaking ultra-rapide. Coordonnez-vous avec vos alliés pour survivre aux hordes de monstres et aux boss redoutables. Trouvez des reliques puissantes et améliorez votre âme de manière permanente.

Au cas où vous l'auriez manqué

Balatro (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ce roguelike deck-builder inspiré du poker a été maintes fois récompensé ! Assemblez des combinaisons de cartes illégales, découvrez des jokers aux effets dévastateurs et déclenchez des combos spectaculaires. Chaque partie est une montée d'adrénaline : parviendrez-vous à vaincre le dernier ante et à décrocher la victoire ultime ?

Mises à jour et contenus additionnels

Overwatch 2 - Saison 15 : Gloire et Honneur - Disponible dès maintenant

Héros, le champ de bataille vous appelle, et le combat évolue. La Saison 15 : Gloire et Honneur débarque avec le tout nouveau système de fonctionnalité, une nouvelle année compétitive et une avalanche de récompenses. En plus, les membres Game Pass bénéficient d'un bonus de 10 % d'XP supplémentaire pour accélérer leur progression. Pour en savoir plus sur la saison 15 : Gloire et Honneur, rendez-vous sur le blog officiel d'Overwatch 2.

Microsoft Flight Simulator 2024 - Mise à jour du monde XIX : Brésil - 11 mars

La mise à jour du monde XIX apporte un nouveau niveau de détail aux paysages du Brésil, de la Guyane, le Suriname et la Guyane française. Explorez de nouveaux points d'intérêt, tentez des Défis d'atterrissage, embarquez pour des Voyages en brousse et bien plus encore ! Disponible sur Microsoft Flight Simulator et Microsoft Flight Simulator 2024.

Forza Motorsport : Mois de la Vélocité - À partir du 13 mars

Préparez-vous à foncer ! Le Mois de la Vélocité vous met au défi de maîtriser la vitesse et les virages serrés avec les bolides les plus avancés du monde. Découvrez des véhicules inédits dans Forza Motorsport, comme la Lamborghini #63 Squadra Corse SC63 2024, l'Oreca #38 07 2020, ou encore la Porsche 911 GT3 RS 2023. De nouveaux costumes de pilotes et bien d'autres surprises vous attendent !

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

EA Sports F1 24 : Pack Champions Icons - Disponible dès maintenant

Ajoutez des légendes à la course avec le Pack Champions Icons, disponible pour les membres EA Play.

Time Waits #1 de DSTLRY : Bande dessinée numérique gratuite - Disponible dès maintenant

Blue, un ex-soldat envoyé du futur dans notre présent, tente d'échapper à son passé violent. Mais ses impitoyables maîtres reviennent, exigeant qu'il termine sa mission. Une nouvelle aventure de science-fiction signée DSTLRY.

Ils nous quittent le 15 mars

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.