Xbox Game Pass : les premiers ajouts de novembre 2024 dévoilés avec un bel arrivage de jeux en day one

Début de mois oblige, nous découvrons les prochaines nouveautés du PC/Xbox Game Pass, faisant suite à une fin octobre marquée par le lancement de Call of Duty: Black Ops 6. Au programme, nous retrouvons notamment Goat Simulator Remastered et, dans un tout autre genre, Microsoft Flight Simulator 2024. Metal Slug Tactics va lui marquer le retour de la licence sous un jour nouveau.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme complet pour ce début novembre, avec sept arrivées qui seront suivies par tout autant de départs le vendredi 15. Notez que l'un d'eux est Goat Simulator sur PC, ce qui est logique avec l'ajout du remaster. De plus, quatre de ces « nouveautés » étaient déjà acccessibles dans le Game Pass Ultimate et le deviennent juste pour les autres membres.

Bientôt disponibles

Metal Slug Tactics (Cloud, Console et PC) - 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass : Metal Slug fait un retour explosif ! Plongez dans ce RPG tactique dynamique agrémenté d’une touche de roguelite et redécouvrez l’action run’n’gun emblématique de la série originale, réinventée. Armez-vous, formez votre escouade et partez à la conquête du champ de bataille pour vaincre l’infâme Armée Rebelle.

Go Mecha Ball (Console) - 6 novembre

Maintenant disponible dans le Game Pass Standard. Chargez et foncez dans ce twin-stick shooter avec une progression de type roguelike ! Parcourez des niveaux au style arcade, en utilisant une physique inspirée du flipper et un arsenal d’armes dévastatrices. Détruisez des vagues de robots ennemis, affrontez de grands boss et améliorez votre mecha entre chaque session !

Harold Halibut (Xbox Series X|S) - 6 novembre

Maintenant disponible dans le Game Pass Standard. Harold Halibut est un jeu narratif fait à la main qui aborde les thèmes de l’amitié et de la vie à bord d’un vaisseau spatial de la taille d’une ville, immergé dans un océan extraterrestre. Rejoignez Harold dans son exploration d’un monde rétro-futur vibrant et dans sa quête de la véritable signification du mot « maison ».

The Rewinder (Console) - 6 novembre

Maintenant disponible dans le Game Pass Standard. Un jeu d’aventure et de puzzle en 2D inspiré du folklore chinois traditionnel. Vous incarnez Yun, un « rewinder » capable de pénétrer dans les souvenirs des gens et d’influencer leurs actions. En utilisant des « sens » et en modifiant les « intentions » des autres, vous pouvez changer le cours de l’histoire.

Turnip Boy Robs a Bank (Console) - 6 novembre

Maintenant disponible dans le Game Pass Standard. Rejoignez Turnip Boy et l’équipe des Cornichons dans le braquage le plus loufoque de tous les temps. Faites pression sur les gens, dérobez des objets de valeur, affrontez la police et utilisez des outils excentriques achetés sur le dark web pour vous enfoncer dans les coffres de la Banque Botanique.

Goat Simulator Remastered (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 7 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Le GOAT est de retour ! Léchez, retournez et foncez tête baissée dans un monde bac à sable chaotique où vous faites les règles. Profitez d’une physique délirante, de graphismes améliorés et de tous les DLC classiques dans un seul pack. Il est temps de prendre la vie par les cornes et de partir à l’aventure !

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 19 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Des développeurs des Xbox Game Studios et Asobo Studios, lancez votre carrière dans l’aviation avec des missions générées dynamiquement, mesurez-vous à d’autres pilotes et explorez le double numérique le plus détaillé du monde à ce jour. Embarquez pour une aventure mondiale avec la plus grande flotte d’avions jamais proposée, alors que Microsoft Flight Simulator 2024 amène la simulation vers de nouveaux sommets d’authenticité et de réalisme. Préinstallez le jeu aujourd’hui pour être prêt dès le jour de sa sortie !

Au cas où vous l’auriez manqué

Botany Manor

Maintenant disponible dans le Game Pass Standard. Explorez le manoir historique d’Arabella Greene, botaniste à la retraite, qui a amassé une collection de plantes rares, oubliées depuis longtemps, qui nécessitent des conditions spéciales pour s’épanouir. Déverrouillez de nouvelles graines, cherchez des indices dans les objets disséminés dans la résidence et résolvez chaque énigme de jardinage pour faire revivre ces plantes.

StarCraft: Remastered (PC) - 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Redécouvrez un classique. StarCraft: Remastered modernise le célèbre jeu de stratégie en temps réel de Blizzard Entertainment, ainsi que son extension acclamée StarCraft : Brood War. Plongez dans des batailles intergalactiques entre Terrans, Protoss et Zergs, avec des graphismes et un son améliorés, tout en conservant le gameplay original qui a fait de StarCraft un phénomène mondial.

StarCraft II: Campaign Collection (PC) - 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Avec des millions de joueurs déjà sur le terrain, StarCraft II est entré dans l’histoire du jeu vidéo. C’est maintenant à votre tour de prendre le commandement et de mener des armées Terrans, Protoss et Zergs à la victoire à travers la galaxie. StarCraft II : Campaign Collection comprend Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void et Nova Covert Ops.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Call of Duty: Black Ops 6 Carte multijoueur Nuketown - Disponible maintenant

La carte originale Nuketown est de retour ! Cet hommage à la version que les joueurs ont découverte dans Call of Duty: Black Ops est une réplique exacte, mais avec des graphismes nettement améliorés, de l’original, conservant le style classique des années 50 du site de test du Nevada. Découvrez plus d’informations sur la dernière mise à jour de contenu sur le blog de Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 - Mise à niveau Édition Coffre-fort - Disponible maintenant

Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent acheter la mise à niveau Édition Coffre-fort de Call of Duty: Black Ops 6 pour débloquer du contenu bonus, y compris BlackCell, qui inclut le Passe de combat de la Saison 1, 20 paliers de progression, 1 100 CP, et plus encore. La Vault Edition propose également le pack d’opérateurs « Hunters vs. Hunted », cinq armes Mastercraft et le pack Gobblegum pour le mode Zombies en tour par tour.

No Man’s Sky: The Cursed - Disponible maintenant

La seizième expédition de No Man’s Sky, intitulée « The Cursed », plonge les joueurs dans des réalités qui s’effondrent dans une zone crépusculaire inquiétante, avec à la clé des récompenses exclusives disponibles pour une durée limitée, dont le tout nouveau Boundary Herald, un vaisseau en forme de soucoupe.

Sea of Stars: Aube de l’Équinoxe - 12 novembre

Dans cette mise à jour gratuite, Dawn of Equinox donne vie à la vision complète de Sea of Stars, intégrant tout ce qui n’a pu être ajouté lors du lancement, ainsi que les fonctionnalités et améliorations les plus demandées, telles que le mode coopération local, le combat 2.0, un prologue revu et bien plus.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

EA Sports UFC 4 : 1 600 Points UFC - Disponible maintenant

Entrez dans l’Octogone avec style dans UFC 4 grâce à 1 600 Points UFC pour personnaliser votre combattant avec des équipements déblocables, des émoticônes, des cartes de profil et bien plus encore. Créez un combattant unique et façonnez votre légende !

Ils nous quittent le 15 novembre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.