Xbox Game Pass : les autres ajouts de mars 2024 dévoilés, avec enfin l'arrivée de Diablo IV

Toutes les deux semaines, c'est le même rituel du côté de Microsoft, qui fait le point sur les nouveautés dont peuvent profiter les abonnés au PC/Xbox Game Pass. Après un début de mois de mars assez calme, quoi de neuf à se mettre sous la dent jusqu'à début avril ? Eh bien, comme promis lors du podcast dédié au business de la branche, les forces démoniaques de Diablo IV vont bel et bien s'inviter au catalogue à partir du 28 mars. Du reste, il y aura de quoi s'amuser avec notamment les dinosaures d'ARK: Survival Ascended, les bolides de F1 23 et Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, et bien plus.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour cette fin de mois de mars, avec comme à chaque fois quelques départs, dont le premier Hot Wheels Unleashed. Notez que Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered n'avait finalement pas été retiré le mois dernier et va bien rester dans les parages. La version française de l'article n'a pas été corrigée, contrairement à celle en anglais...

Disponible aujourd'hui

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Créez votre ferme interstellaire dans cette aventure agricole paisible en monde ouvert ! Construisez votre ferme durable, cultivez des plantes extraterrestres, personnalisez votre mecha et explorez un nouveau monde plein de mystères, et ce jusqu'à trois amis !

MLB The Show 24 (Cloud et Console)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Faites des home run, vivez des moments décisifs, devenez une légende et vivez vos rêves de baseball avec MLB The Show 24.

Bientôt Disponibles

The Quarry (Cloud et Console) - 20 mars

Lorsque le soleil se couche sur la dernière nuit du camp d'été, neuf adolescents sont plongés dans une nuit d'horreur imprévisible. La seule chose qui soit pire que les habitants et les créatures sanguinaires qui les pourchassent, ce sont les choix inimaginables que vous devez faire pour les aider à survivre.

Evil West (Cloud, Console et PC) - 21 mars

Une sombre menace consume les vieux territoires de l'Ouest. En solo ou en coopération, combattez avec style dans des combats viscéraux et explosifs contre des monstruosités assoiffées de sang. Éradiquez les hordes vampiriques à l'aide de votre gantelet alimenté par la foudre et devenez un super-héros du Far West.

Terra Invicta (Game Preview) (PC) - 26 mars

Par les créateurs de Long War, une invasion extraterrestre a divisé l'humanité en sept factions idéologiques, chacune ayant une vision unique de l'avenir. Dirigez la faction de votre choix pour prendre le contrôle des nations de la Terre, vous étendre dans le système solaire et affronter les flottes ennemies dans des combats tactiques.

Diablo IV (Console et PC) - 28 mars

Le RPG d'action nouvelle génération débarque dans le Game Pass avec une infinité d'ennemis à abattre, d'innombrables capacités à maîtriser, des donjons cauchemardesques et des butins légendaires. Découvrez une histoire captivante ou plongez directement dans la Saison des Assemblages pour découvrir une nouvelle menace qui se profile sous les sables du Kehjistan.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Cloud, Console et PC) - 28 mars

Prenez le volant des voitures et véhicules les plus cool de l'univers Hot Wheels, y compris les nouveaux VTT et motos. Explorez 5 nouveaux environnements époustouflants et faites la course comme vous l'entendez avec de nouvelles mécaniques dans des défis passionnants et des modes de jeu délirants !

Open Roads (Cloud, Console et PC) - 28 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Des secrets de famille perdus depuis longtemps. Des indices d'une fortune cachée. Et des kilomètres à parcourir avant de dormir. La relation entre Tess Devine et sa mère n'a jamais été facile, mais elles sont sur le point d'entreprendre ensemble un voyage dans le passé qu'elles n'oublieront jamais.

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 1er avril

Replongez-vous dans une nouvelle expérience de survie avec des dinosaures, car Ark a été entièrement repensé pour la nouvelle génération avec Unreal Engine 5 ! Êtes-vous prêt à former une tribu, à apprivoiser et à élever des centaines d'espèces de dinosaures et d'autres créatures primitives, à explorer, à fabriquer, à construire et à vous battre pour atteindre le sommet de la chaîne alimentaire ? Votre nouveau monde vous attend !

F1 23 (Cloud) EA Play - 2 avril

F1 23 d'EA Sports sera disponible via EA Play avec le Xbox Cloud Gaming. Testez vos talents de pilote, créez votre équipe de rêve et soyez le dernier à freiner dans ce jeu vidéo officiel du championnat du monde de Formule 1 de la FIA en 2023.

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console et PC) - 2 avril

De retour dans le Game Pass ! Le temps ne bouge que lorsque vous bougez. Superhot : Mind Control Delete vous donne un meilleur aperçu de l'univers fantastique de Superhot avec plus d'histoire, plus de gameplay, plus d'action et plus d'armes à feu. Continuez à danser ce ballet de destruction en slow-motion encore plus longtemps qu'auparavant.

Au cas où vous l'auriez raté

NBA 2K24 (Cloud et Console) - Disponible dès maintenant

Visez l'excellence avec NBA 2K24 – découvrez une collection de modes de jeu compétitifs et plongez dans une simulation sportive unique en son genre. NBA 2K24 propose une variété de modes de jeu passionnants, désormais disponibles pour tous les abonnés du Game Pass Ultimate. A bientôt sur le terrain !

Mises à jour et contenus téléchargeables

Fallout 76: America's Playground - 26 mars

Découvrez une nouvelle histoire de Fallout qui se déroule dans la ville d'Atlantic City, dont les paillettes et le glamour s'estompent. Dans ce retour intrépide dans le New Jersey, les joueurs collaboreront avec des factions locales concurrentes pour affronter une nouvelle menace qui les guette au plus profond des landes de pins du New Jersey.

The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia DLC - 26 mars

Une nouvelle aventure de dungeon crawling vous attend dans le DLC Scions d'Ithelia. Avez-vous ce qu'il faut pour sortir victorieux ? Partez à la conquête des deux donjons pour débloquer des récompenses uniques, dont de nouveaux ensembles d'objets, des objets à collectionner, des succès et bien plus encore. Les membres du Game Pass peuvent économiser 10 % sur leur achat de Couronnes à utiliser pour le DLC Scions d'Ithelia dans la Boutique à Couronnes.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Persona 3 Reload: Expansion Pass - Disponible dès maintenant

Plongez dans l'univers de Persona 3 Reload avec ce pass d'extension qui propose du contenu à venir, notamment de nouveaux costumes, de la musique d'ambiance et une histoire plus approfondie. Jouez à ce contenu de jeu de rôle au tour par tour dans l'épisode Aigis -The Answer-, offrant plus de 30 heures de jeu supplémentaire dans cette réimagination du RPG qui a défini le genre ! Pour utiliser cet Aventage, il faut télécharger Persona 3 Reload, disponible dès à présent dans le Game Pass Ultimate.

Super Animal Royale Spring Perks Pack - Disponible dès maintenant

Passez à la vitesse supérieure avec le pack Super Animal Royale – Spring Perks. Atteignez le sommet de la chaîne alimentaire avec style grâce à cet ensemble exclusif de cosmétiques dans cette bataille royale en 2D en vue de dessus pour 64 joueurs. Cet Avantage nécessite Super Animal Royale, disponible en free-to-play.

Smite Netherbeasts Perk - Disponible dès maintenant

Jouez au tout nouvel évènement Netherbeasts dans le célèbre MOBA d'action Smite. Déverrouillez les Dieux, les packs de voix et les émoticônes pour : Chaac, Cernunnos et Cerberus. Profitez également d'un booster de compte de 3 jours ! Cet Avantage nécessite Smite pour être utilisé, disponible en free-to-play.

Ils nous quittent le 31 mars

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.