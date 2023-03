Xbox Game Pass : un jeu de combat récent très bientôt ajouté au service

Nous connaissions le programme des ajouts au Xbox Game Pass jusqu'à cette semaine, mais sommes dans le flou pour la suite. En toute logique, Microsoft devrait nous éclairer là-dessus la semaine prochaine, mais son Microsoft Store nous a visiblement déjà donné une information croustillante sur la suite des évènements.

La page Microsoft Store de Guilty Gear: Strive, confirmé sur Xbox One, Xbox Series X|S et Windows lors du Tokyo Game Show 2022, a en effet été mise à jour avec une date de sortie sur les consoles de salon de la marque, à savoir le 7 mars 2023. En toute logique, il devrait aussi arriver sur Windows à cette même date, et surtout, il sera comme annoncé intégré au Game Pass dès son lancement, permettant à un nouveau public de tâter ce jeu de combat moderne.

Vivez le frisson du combat grâce aux mécaniques approfondies et aux superbes animations de Guilty Gear -Strive-, le dernier-né de la série révolutionnaire Guilty Gear ! - Les graphismes sont si époustouflants qu'ils ressemblent à des animations dessinées à la main ! Les avancées graphiques et la direction artistique embellissent le jeu et donnent l'impression d'animations dessinées à la main. La nouvelle génération de graphismes vous éblouira jusque dans les moindres détails ! - Le jeu dernier cri des jeux de combat ! Nous avions pour objectif d'innover dans le genre avec ce titre. Ce jeu s'adresse à un public plus large, tout en conservant les mécaniques de jeu profondes qui définissent la série Guilty Gear. Ces mécaniques complexes, telles que le nouveau système spectaculaire de brise-mur, créent des occasions de surprendre l'adversaire comme dans tout bon jeu de combat. Les affrontements racontent une histoire unique à chaque bataille ! - Leurs destins s'achèvent ! L'histoire de Guilty Gear existe depuis plus de 20 ans. Enfin, le destin de chaque personnage arrive à son terme ! Quelle vérité bouleversante les attend ?

