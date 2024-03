Xbox Game Pass : les ajouts de mars 2024 dévoilés, avec le retour d'un jeu de Remedy

Deux semaines ont déjà passé depuis le dernier point sur les ajouts au PC/Xbox Game Pass, qui concernaient majoritairement la fin du mois de février. Il est désormais temps de voir quels jeux sont prévus en mars. Pas de grosses sorties en vue, mais notons tout de même la présence en day one de MLB The Show 24 développé par SIE San Diego Studio et le retour de Control, qui avait été retiré en février 2022, et qui revient cette fois en Ultimate Edition avec tous ses DLC. Les droits de la licence ont d'ailleurs été rachetés par Remedy récemment.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour une bonne partie du mois de mars, avec comme à chaque fois quelques départs.

Disponible aujourd'hui

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console et PC)

Chargez votre Boltgun et libérez l'arsenal des Space Marines pour vous frayer un chemin à travers une explosion de sprites, de pixels et de sang dans un mélange parfait de Warhammer 40,000, de gameplay frénétique et de visuels élégants des shooters rétro des années 90.

Bientôt Disponibles

PAW Patrol World – La Pat'Patrouille (Cloud, Console et PC) - 7 mars

Explorez le monde de Pat'Patrouille comme jamais auparavant, dans une aventure d'action en 3D où tout est possible. Incarnez vos chiots préférés, conduisez leurs véhicules et sauvez la situation en effectuant des sauvetages et des missions amusantes en mode solo ou avec votre famille en coopératif sur le canapé. C'est l'ultime moment de jeu de la Pat'Patrouille !

Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté (Cloud, Console et PC) - 12 mars

Êtes-vous prêts, les enfants ? Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté arrive dans le Game Pass ! Incarnez Bob l'Éponge, Patrick et Sandy dans ce remake fidèle et déjouez le plan diabolique de Plankton pour prendre le contrôle de Bikini Bottom. Affrontez l'armée de robots malveillants de Plankton – cette fois-ci avec vos amis en mode multijoueur ! Rencontrez tous vos personnages préférés de Bikini Bottom, interprétés par leurs voix originales, et montrez à Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs.

Control Ultimate Edition (Cloud, Console et PC) - 13 mars

Développé par Remedy Entertainment, ce jeu d'action-aventure surnaturel à la troisième personne vous mettra au défi de maîtriser la combinaison de capacités surnaturelles, d'équipements modifiables et d'environnements réactifs, tout en combattant dans un monde profond et imprévisible. Control Ultimate Edition contient le jeu principal et toutes les extensions précédemment sorties (The Foundation et AWE).

No More Heroes 3 (Cloud, Console et PC) - 14 mars

No More Heroes 3 suit l'assassin otaku Travis Touchdown alors qu'il reprend son fidèle katana à rayons et se fraye un chemin parmi 10 des combattants les plus mortels de la galaxie. Accumulez les combos avec le katana à rayon de Travis et vivez l'action hack'n slash comme jamais auparavant !

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 19 mars

Disponible dans le Game Pass dès sa sortie : Créez votre ferme interstellaire dans cette aventure agricole paisible en monde ouvert ! Construisez votre ferme durable, cultivez des plantes extraterrestres, personnalisez votre mecha et explorez un nouveau monde plein de mystères jusqu'à trois amis !

MLB The Show 24 (Cloud et Console) - 19 mars

Disponible dans le Game Pass dès sa sortie : Frappez les barrières, vivez des moments décisifs, devenez une légende et vivez vos rêves de baseball dans MLB The Show 24. Vous voulez entrer sur le terrain plus tôt ? Les membres du Game Pass peuvent débloquer jusqu'à quatre jours d'accès anticipé ainsi que du contenu bonus de l'édition de luxe en achetant le Digital Deluxe Add-On Bundle. Pour en savoir plus sur la façon dont MLB The Show 24 continue de raconter les histoires importantes des Negro Leagues, consultez le site Xbox Wire (page en anglais).

Au cas où vous l'auriez ratez

Dead Island 2 (Cloud et Console) - Disponible dès maintenant

Un virus mortel se propage à Los Angeles, transformant ses habitants en zombies. Mordu, infecté, mais plus qu'immunisé, découvrez la vérité derrière l'épidémie et découvrez qui – ou ce que – vous êtes. Survivez, évoluez et sauvez le monde dans cette aventure de chasse aux zombies à la première personne !

Mises à jour et contenus téléchargeables

Age of Empires II: Definitive Edition - Victors and Vanquished - 14 mars

Embarquez pour un voyage palpitant avec Victors and Vanquished ! À travers 19 scénarios épiques, incarnez Ragnar Lothbrok, Oda Nobunaga, Charlemagne et bien d'autres encore. Votre stratégie et vos choix décident de votre destin : serez-vous l'ultime vainqueur ou le vaincu ? Précommandez dès maintenant et économisez 15 % – et préparez-vous à conquérir le champ de bataille !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Stumble Guys Retro Hot Dog Pack - Disponible dès maintenant

Montrez votre côté loufoque en courant vers la ligne d'arrivée avec votre skin Retro Hot Dog, votre émoticône de feu, 250 pierres précieuses et 50 jetons Stumble. Nécessite Stumble Guys pour être utilisé (Free to Play).

Century: Age of Ashes - Forgotten Bay Pack - Disponible dès maintenant

Bravez le silence avec le Forgotten Bay dragon, la hache Flaming Crude Cleaver et un booster d'XP de 14 jours. Nécessite Century: Age of Ashes pour être utilisé (Free to Play).

Ils nous quittent le 15 mars

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.