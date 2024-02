Xbox : portages multiplateformes, gros jeu de Blizzard dans le Game Pass, hardware next-gen... un point sur le business de la marque

La semaine dernière, les rumeurs se sont succédé quant à l'arrivée possible de jeux exclusifs Xbox (Series X|S et PC) chez la concurrence, forçant quelque peu Phil Spencer à annoncer qu'il y aurait une prise de parole à venir, qui a eu lieu ce jeudi soir au travers d'un podcast. Sauf qu'au final, il n'y avait clairement pas de quoi s'en faire pour l'avenir de la division gaming de Microsoft, qui aurait mieux fait de calmer immédiatement l'incendie plutôt que de faire languir sa communauté. En effet, nous avons seulement appris que quatre jeux non nommés vont bel et bien paraître sur d'autres consoles (PS5 et/ou Switch donc) à l'avenir, et ce pour des « raisons spécifiques », avec en considération la santé sur le long terme de Xbox. Cette évidente prise de température ne concernera toutefois ni Indiana Jones et le Cercle Ancien ni Starfield. Bon, puisque deux d'entre eux seront des jeux live service et/ou communautaires, il est normal de penser à Sea of Thieves, mais il faudra attendre une confirmation pour savoir si tel est le cas... Les deux autres seront des titres modestes n'ayant jamais vraiment été conçus pour être des exclusivités sur une plateforme. Là, cela fait évidemment penser à Hi-Fi RUSH. En revanche, vous noterez que Phil Spencer pense que dans 5 à 10 ans, les exclusivités à un unique hardware seront de plus en plus minoritaires. Une manière de préparer les esprits des joueurs de sa marque ? Quoi qu'il en soit, il trouve également que cette stratégie peut permettre à plus de joueurs d'être intéressés par la marque Xbox en leur faisant découvrir des licences.

Concernant le Game Pass, Matt Booty a bien précisé qu'il ne sera disponible que dans l'écosystème Xbox tout en réitérant que les exclusivités sortiront en day one dessus, comme c'est actuellement le cas. Bon, en revanche, son discours sur le cross-play et le cross-save est un peu douteux compte tenu du fait que certains éditeurs le proposent entre l'ensemble des plateformes de jeu... cela n'a rien à voir avec Xbox en particulier. Et maintenant qu'Activision Blizzard fait partie du groupe, ce qui a conduit a de nombreux licenciements (évoqués par Phil Spencer, tout en précisant que d'autres ont fait de même...), ses jeux vont faire leur arrivée dans le Game Pass, à commencer par Diablo IV le 28 mars prochain. En même temps, tous ceux qui souhaitaient y jouer rapidement doivent déjà l'avoir et c'est surtout avec ses microtransactions et sa voie premium chaque saison que les rentrées d'argent doivent se faire actuellement en attendant l'extension Vessel of Hatred. Les joueurs se réjouiront sans doute davantage lorsque les plus récents Call of Duty débarqueront dessus.

Côté hardware, Sarah Bond a déclaré qu'il y a des choses excitantes qui arrivent et seront partagées en fin d'année (« holiday »), évoquant l'investissement dans une roadmap pour la prochaine génération, avec toujours comme vision d'offrir le plus grand bond technique possible. Cela renvoie à ce qui a pu circuler récemment et surtout aux leaks via la FTC des prochains modèles de Xbox Series et des possibles plans pour la next-gen. Phil Spencer a de plus ajouté que la compatibilité des jeux et sauvegardes à travers les générations fait partie de la philosophie de Xbox et continuera de l'être.

Vous trouverez ci-dessous en complément le communiqué partagé sur Xbox Wire :

Grâce à la créativité des équipes Xbox, les joueuses et les joueurs peuvent s’attendre à une année 2024 incroyable avec des jeux tels que Senua’s Saga: Hellblade II, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Avowed, Ara: History Untold, Towerborne et bien d’autres encore, ainsi que des mises à jour régulières pour nos franchises phares telles que Call of Duty, Minecraft, Forza, The Elder Scrolls Online et Microsoft Flight Simulator. Nous aurons encore plus de jeux à proposer, comme nous nous y sommes engagés : intégrer les jeux d’Activision et de Blizzard dans le Game Pass, qu’il s’agisse de nouveautés ou de jeux classiques issus de leur catalogue légendaire. Nous sommes heureux de vous annoncer que Diablo IV sera disponible à partir du 28 mars pour les 34 millions d’abonnés du Game Pass sur PC et consoles Xbox ! Ce n’est que le début pour les joueurs et joueuses Xbox qui souhaitent profiter des jeux Activision et Blizzard dans le Game Pass – nous sommes impatients de vous en dire plus bientôt.

Vous pouvez déjà profiter de certaines des plus grandes franchises acclamées par la critique sur plusieurs plateformes : Minecraft, Call of Duty, Overwatch, Diablo, The Elder Scrolls Online et bien d’autres encore ont créé des communautés sur consoles, PC et mobiles. De même, nous avons ont lancé des dizaines de jeux sur Steam le même jour que leurs sorties sur les consoles Xbox. Les équipes Xbox ont désormais une grande expérience dans la prise en charge de plusieurs plateformes, et nous continuons à investir massivement dans nos studios, nos consoles et nos services. Au travers des jeux Activision, Bethesda, Blizzard, King et ceux des Xbox Game Studios, nous touchons désormais des centaines de millions de joueurs et de joueuses sur console, PC et mobile, plus que nous n’en avions jamais touché. Pour assurer le succès à long terme de Xbox et de l’industrie dans son ensemble, nous devons continuer à évoluer. Aujourd’hui, nous avons annoncé que nous allions élargir les communautés que nous touchons : nous sommes actuellement en train de travailler sur le portage de quatre jeux Xbox sur d’autres plateformes. Il s’agit de titres disponibles pour les joueuses et les joueurs Xbox depuis au moins un an, qui méritent d’être découverts plus largement, et des jeux service dont les communautés bénéficieront de l’accueil d’un plus grand nombre de joueuses et de joueurs. Nous vous donnerons bientôt plus de détails sur ces titres. En proposant ces jeux à un plus grand nombre de joueuses et de joueurs, non seulement nous élargissons la portée et l’impact de ces titres, mais cela nous permettra d’investir dans les futures versions de ces jeux ou d’autres de notre portefeuille de jeux. Il n’y a pas de changement fondamental dans notre approche de l’exclusivité. De même, notre engagement envers la préservation des jeux reste inchangé. Les joueuses et les joueurs Xbox doivent avoir confiance dans la pérennité de leur bibliothèque numérique au sein de l’écosystème Xbox. Nous continuerons à les récompenser en leur offrant les expériences inoubliables, notamment grâce à la rétrocompatibilité, le cross-play, la progression avec le cross-save, le cloud gaming, et bien plus encore. Les consoles Xbox continueront à offrir une expérience optimale aux joueuses et aux joueurs ; c’est là que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix et le plus grand confort de jeu, c’est là que le Game Pass offre un accès sans précédent à une bibliothèque de jeux en constante évolution. Pour être clair : le Game Pass continuera d’être disponible uniquement sur les plateformes Xbox. Voilà ce que signifie faire partie de la communauté Xbox : Les plus gros jeux seront sur Xbox.

Nos jeux seront disponibles dans le Game Pass dès leur sortie.

Une feuille de route solide et innovante côté hardware.

La compatibilité avec votre bibliothèque est une priorité , comprenant le cross-play, le cross-save et les fonctions cloud.

, comprenant le cross-play, le cross-save et les fonctions cloud. Xbox continuera à aider les créatrices et les créateurs de jeux à toucher le plus large public possible. Que vous soyez avec nous depuis 2001, que vous ayez récemment rejoint le Game Pass pour profiter de jeux comme Starfield ou Palworld, ou que vous attendiez avec impatience la prochaine saison de Call of Duty, les équipes Xbox sont plus fortes ensemble – quel que soit l’endroit où vous jouez. Xbox sera là pour les décennies à venir – nous espérons vous voir nombreux nous accompagner dans ce voyage.

Avant de terminer, The Verge continue d'affirmer que selon ses sources, Hi-Fi RUSH et Pentiment seraient les deux premiers jeux concernés, suivis de Sea of Thieves et Grounded. Évidemment, avec toutes les rumeurs plus ou moins infondées ayant mené à cette mise au point, il vaut mieux rester prudent. Tom Warren déclare également que Xbox aurait pesé l'idée de porter Gears of War, Microsoft Flight Simulator et même le prochain DOOM sur d'autres plateformes, sans que des décisions finales ne soient prises. Il faut croire que certains aiment remettre de l'huile sur le feu...

Dans une interview, Phil Spencer n'a d'ailleurs pas totalement fermé la porte à l'arrivée d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, Starfield ou toute autre exclusivité, mais préfère clairement rester prudent et attendre de voir ce qu'il se passera avec les quatre titres prévus.

Je ne pense pas que nous devrions, en tant qu'industrie, exclure qu'un jeu soit diffusé sur une autre plateforme. Nous nous concentrons sur ces quatre jeux et apprenons de l'expérience. Mais je ne veux pas créer de fausses attentes sur ces autres plateformes selon lesquelles ce sont d'une manière ou d'une autre les quatre premiers à franchir le barrage, puis le barrage va s'ouvrir et que tout le reste arrive, ce n'est pas le plan aujourd’hui. Je ne veux pas non plus induire les clients en erreur sur ces autres plateformes. Nous lançons ces quatre jeux et nous en sommes ravis. Nous sommes enthousiasmés par cette annonce et tout le reste, mais nous verrons ce qui se passera pour notre entreprise.

