Contraband : encore un gros jeu Xbox annulé ?

Contraband, un ambitieux jeu annoncé il y a quatre ans





Il faut remonter plusieurs années en arrière pour retrouver Contraband. Lors du Xbox & Bethesda Games Showcase en 2021, Microsoft dévoilait un nouveau jeu développé par Avalanche Studios, bien connu pour les Just Cause, Mad Max et RAGE 2. Un ambitieux jeu en monde ouvert avec des missions en coopérations, qui prend place dans un pays fictif pendant les années 1970. Seule une bande-annonce avait été diffusée, mais depuis quatre ans, plus rien.

Le trailer de Contraband disparaît, les fans s'inquiètent





Vous le savez, Microsoft vient d'annoncer des milliers de licenciements, un studio ferme ses portes et plusieurs jeux ont été annulés. Pour l'instant, Avalanche Studios n'a pas pris la parole concernant son prochain jeu, mais des internautes ont remarqué que la bande-annonce de Contraband n'est plus en ligne. Sur le site officiel, en tentant de lancer la vidéo, un message indiquant que celle-ci est en privé (seulement visible par le possesseur de la chaîne) apparaît. Il y a cependant une grosse interrogation : depuis quand cette bande-annonce est indisponible ?

Le trailer est encore visible sur d'autres chaînes locales de Xbox, notamment la chaîne française et la page (terriblement vide) du jeu est encore en ligne sur le Xbox Store. Par ailleurs, une bande-annonce de Perfect Dark, bel et bien annulé, est encore disponible sur la chaîne Xbox principale, cela n'est donc pas forcément un indicateur que Contraband a subi le même sort.

Difficile de savoir quand la bande-annonce a été retirée, mais nous l'avions revisionné juste avant le Xbox Games Showcase le mois dernier, où nous espérions d'ailleurs revoir Contraband. Sa disparition date donc des toutes dernières semaines. Alors oui, Avalanche Studios a très bien pu changer drastiquement la direction du développement et la vidéo ne serait plus représentative du jeu actuel. Mais avec un tel timing, il faut plutôt envisager une autre hypothèse : l'éditeur Xbox Game Studios vient d'abandonner Contraband, comme il a abandonné le prochain FPS de Romero Games. En attendant une prise de parole officielle, le mystère reste entier.

Un studio qui enchaîne les échecs





Si les jeux d'Avalanche Studios sont appréciés, le développeur suédois est un peu en crise ces derniers temps. Il a fermé ses studios à New York et Montréal l'année dernière, licenciant 50 employés. Il lui reste des branches en Europe, mais le développeur a enchaîné les échecs commerciaux avec Generation Zero et Second Extinction, il compte sans doute beaucoup sur le succès de Contraband pour tenter de rebondir.

