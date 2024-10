PS5 Pro : encore un gros jeu optimisé, mais sans ray tracing à 60 fps

Sony lancera le 7 novembre la PlayStation 5 Pro, une version améliorée de sa console de salon qui permettra d'embellir les jeux grâce à un GPU amélioré, au ray tracing avancée à l'upscaling par IA via la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Quelques jeux déjà disponibles auront droit à une mise à jour pour profiter de cette puissance, un nouveau titre se rajoute à la liste.

Remedy annonce qu'Alan Wake 2 sera optimisé pour la PlayStation 5 Pro. Le studio explique sur son site officiel que l'équipe du moteur de jeu Northlight a « passé beaucoup de temps à mettre à jour la technologie » du jeu, permettant notamment l'ajout du ray tracing. Comme dans la plupart des jeux PS5/PS5 Pro, Alan Wake 2 aura droit à des modes Qualité et Performance, les voici en détail :

Mode Qualité : Le mode Qualité de la PS5 Pro comprend le ray tracing, qui n'était pas disponible dans la version PS5 du jeu. 30 fps avec ray tracing ;

Reflets ray tracés (opaque et transparent) ;

Résolution de sortie : 3840 x 2160 (4K) ;

Résolution du rendu : 2176 x 1224. Mode Performance : Le mode Performance de la PS5 Pro comprend une résolution de sortie significativement plus haute et a davantage de détails visuels comparé à la version PS5. Le mode Performance de la PS5 Pro utilise approximativement les mêmes réglages de qualité d'image (rendu) que sur le mode Qualité de la PS5. La stabilité globale de l’image, le brouillard, l’éclairage volumétrique et la précision des ombres ont été améliorés sur la PS5 Pro. 60 fps ;

Utilise approximativement les mêmes paramètres de rendu (qualité d'image) que le mode Qualité de la PS5 ;

La version du mode Performance de la PS5 fonctionne avec des paramètres de rendu (qualité d'image) inférieurs ;

Résolution de rendu : 1536 x 864 ;

Résolution de sortie 3840 x 2160 (4K) ;

La version de la PS5 génère une résolution de 1440p.

Remedy utilise donc l'uplscaling pour améliorer Alan Wake 2 sur PlayStation 5 Pro, pour du 4K natif à 60 fps avec du ray tracing, il faudra attendre la PS6. Le studio partage deux courtes vidéos pour comparer les versions PS5 et PS5 Pro de son jeu, il est indéniable que le rendu de l'eau et les reflets sont bien plus réalistes sur la nouvelle console avec le mode Qualité et le ray tracing, tandis que le mode Performance rajoute des détails à l'image, tout en permettant de jouer à 60 fps, mais il faut faire une croix sur le joli ray tracing...

