Smash Drums : le jeu de rythme avec des batteries annoncé sur PSVR 2 avec des améliorations pour PS5 Pro

Le studio français PotamWorks vient d'annoncer aujourd'hui l'arrivée de Smash Drums sur le PlayStation VR 2, qui fête cette semaine son deuxième anniversaire. Le jeu de rythme est sorti à l'origine en fin d'année 2021 sur les casques Meta Quest 2, 3, 3S et Pro, il débarquera dans les prochains mois sur celui des PlayStation 5 et PS5 Pro. Car oui, le titre sera optimisé pour la puissance console de Sony.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la version PlayStation VR 2 de Smash Drums :

VISUELS ET PERFORMANCES AMÉLIORÉS + AMÉLIORATIONS PS5 PRO





Smash Drums pour PS VR2 tire parti du matériel avancé de la console, offrant un éclairage et des ombres en temps réel améliorés, des environnements repensés, des effets visuels améliorés et une résolution plus nette. Ces mises à niveau améliorent le gameplay classique, offrant une expérience visuellement plus riche et plus immersive. De plus, les améliorations PS5 Pro renforcent encore les aspects visuels et de performance du jeu, garantissant une expérience de jeu encore plus engageante.

RETOUR HAPTIQUE SUPÉRIEUR





Le jeu intègre un retour haptique considérablement amélioré via le casque et les contrôleurs PS VR2, offrant une expérience de batterie plus authentique.

DISPONIBILITÉ DU DLC ROCK LEGENDS AU LANCEMENT





Tous les packs DLC précédemment publiés seront disponibles à l'achat au lancement, permettant aux joueurs d'élargir leur répertoire musical avec une variété de chansons et de genres, comprenant des classiques intemporels.