PS5 Pro : ce très bon jeu avec des zombies va lui aussi être amélioré

Source: Rob Pitt et PlayStation Store

Hier, Deep Silver et Dambuster Studios ont lancé Dead Island 2: Ultimate Edition, une nouvelle version incluant tous les contenus additionnels et le Patch 6, de quoi occuper les joueurs pendant un long moment. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer le jeu via notre guide d'achat, d'autant qu'il tournera mieux sur la prochaine console de Sony.

Eh oui, un certain Rob Pitt a remarqué que, sur le PlayStation Store, Dead Island 2 est indiqué comme « amélioré pour la PS5 Pro », une console de salon dont la date de sortie est fixée au 7 novembre 2024. Un nouveau titre qui se rajoute à la liste de jeux qui profiteront de la puissance de la console de salon, mais les développeurs n'ont pas encore détaillé les améliorations dont bénéficiera Dead Island 2. Le studio a simplement répondu :

Nous partagerons bientôt plus d’informations à ce sujet !

Espérons que les améliorations seront de taille et sans compromis, ce n'est pas toujours le cas. La PlayStation 5 Pro est disponible en précommande à partir de 799 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.