BON PLAN : Dead Island 2 et son édition collector HELL-A à petit prix

En avril 2023, Deep Silver et Dambuster Studios ont enfin lancé Dead Island 2, après des années de développement. Un jeu d'action à la première personne contre des zombies sur la côte californienne qui s'est avéré être une bonne surprise et, si vous étiez passé à côté, c'est le moment de se rattraper.

Dead Island: HELL-A Edition est actuellement affiché à 44,84 € sur PlayStation 5, chez Amazon. Une édition collector qui regroupe le jeu et des bonus physiques et numériques.

Un virus mortel se répand dans Los Angeles et transforme les habitants en zombies voraces. La ville est en quarantaine et l'armée a battu en retraite. Vous avez été mordu et contaminé, mais vous vous découvrez immunisé (et plus encore) et devez apprendre à dompter le zombie qui sommeille en vous. Le sort de la ville et de l'humanité se retrouvent entre vos mains, à vous et une poignée d'autres salopards arrogants, dont le seul mérite est de se trouver être résistants à l'agent infectieux. À mesure que vous découvrez la vérité sur l'épidémie, vous comprendrez qui, ou ce que vous êtes à présent. Survivre, évoluer, sauver le monde… Une journée comme les autres à Los Angeles.

Une édition limitée avec plein d'objets uniques du nouvel arsenal anti-zombie de Dead Island 2. De la jetée de Santa Monica à Venice Beach, partez en voyage dans l'enfer de L.A.

La HELL-A Edition comprend :

SteelBook exclusif avec le disque du jeu ;

Pass d'extension ;

Carte de voyage de Venice Beach ;

6 cartes de tarot des tueurs ;

2 pin's ;

1 écusson ;

Pack Armes de série B ;

Pack Armes dorées.

Dead Island 2 – HELL-A Edition (PlayStation 5) à 44,84 € sur Amazon