BON PLAN Dead Island 2 : l'Ultimate Edition est disponible, voici où l'acheter au meilleur prix (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

Sorti l'année dernière, après des années de développement, Dead Island 2 aura été une bonne surprise pour les amateurs de jeux d'action avec des zombies. Le titre de Deep Silver et Dambuster Studios a eu droit à du contenu additionnel au fil des mois et il est de retour aujourd'hui dans une Ultimate Edition.

Dead Island 2: Ultimate Edition inclut les extensions Haus et SoLA, mais également les packs de cosmétiques Armes dorées, Souvenirs de Banoi, Kingdom Come: Deliverance II, Armes de série B, le Katana Épée de Red et six packs de personnage spéciaux. Si vous avez déjà l'édition Gold, vous aurez droit à une mise à jour gratuite pour obtenir l'Ultimate Edition, mais sinon, voici où acheter Dead Island 2: Ultimate Edition au meilleur prix :



Enfin, les développeurs rappellent que le Patch 6 gratuit vient d'être lancé aujourd'hui, il rajoute des correctifs et deux modes de jeux, à savoir un New Game+ et Neighborhood Watch.

