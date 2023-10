Dead Island 2 : la première extension Haus datée, c'est pour bientôt ?

Après des années de développement, Dead Island 2 est sorti en avril dernier, et c'était une vraie bonne surprise. Deep Silver et Dambuster Studios ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, d'autant que les ventes sont bonnes, et ils ont présenté juste avant l'été les deux extensions de leur jeu d'action avec des zombies.

Le premier contenu additionnel sera donc Haus, qui nous emmènera jusqu'à Malibu pour enquêter sur une mystérieuse secte dirigée par un milliardaire et qui fait tout pour survivre face à la Zombapocalypse. En plus d'un nouveau scénario dans un lieu inédit, les joueurs pourront découvrir de nouvelles armes et des cartes de compétences. Les développeurs détaillent tout cela :

La cadre de Dead Island 2 Haus se déroule dans un tout nouveau lieu : une villa mystérieuse située à Malibu, où la morale n'existe plus. Ce décor sert aussi bien de sanctuaire pour le culte que de machine à découper la chair et aspirer les âmes. Dans Dead Island 2 Haus, faufilez-vous à travers ce labyrinthe complètement malsain, où toute rationalité a été pervertie. Les joueurs disposeront de nouveaux outils afin de survivre à la villa : K-ROSSBOW : élaboré pour être précis et tout aussi létal. Avec une longue portée, il libère toute la puissance du feu et explose les zombies avec une facilité déconcertante.

: élaboré pour être précis et tout aussi létal. Avec une longue portée, il libère toute la puissance du feu et explose les zombies avec une facilité déconcertante. Hog Roaster : le meilleur moyen de dépecer des zombies, tout en les cuisinant au barbecue.

: le meilleur moyen de dépecer des zombies, tout en les cuisinant au barbecue. Dead Islands : retirez-vous un poids des épaules pendant que vous réduisez les zombies au néant.

: retirez-vous un poids des épaules pendant que vous réduisez les zombies au néant. 8 nouvelles cartes de compétences : pour enrichir votre arsenal.

La date de sortie de Haus est fixée au 2 novembre 2023 dans Dead Island 2, puis il faudra patienter jusqu'au printemps 2024 pour la seconde extension, Festival SOLA. Vous pouvez retrouver le jeu de base à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

