Dead Island 2 : un nouveau point sur les ventes, Deep Silver se frotte les mains

Dead Island 2 est sorti le mois dernier, après neuf ans d'attente et être passé entre les mains de plusieurs développeurs. Mais l'éditeur Deep Silver n'a jamais lâché l'affaire, et aujourd'hui, il peut s'en féliciter. Le jeu d'action contre des zombies s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires lors de son week-end de lancement, un chiffre qui a déjà doublé.

Lars Wingefors, cofondateur et CEO d'Embracer Group, qui détient PLAION, la maison-mère de Deep Silver, dresse cette semaine le bilan financier de son entreprise et revient notamment sur Dead Island 2. En une semaine, c'est devenu le plus gros succès commercial de Deep Silver et PLAION, en termes de revenus et de copies vendues. Et aujourd'hui, Dead Island 2 compte déjà plus de deux millions d'exemplaires écoulés sur PC, PlayStation et Xbox.

Lars Wingefors rajoute que la décision de donner davantage de temps aux développeurs pour peaufiner leur titre a payé, un petit pied de nez aux autres studios qui sortent leurs jeux trop tôt ? Si vous n'avez pas encore craqué, Dead Island 2 est vendu 47,49 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Dead Island 2 : le paradis du fun à Hell-A ?