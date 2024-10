Dead Island 2 : un très gros chiffre dévoilé pour le FPS avec des zombies

Dead Island 2 se sera fait attendre beaucoup trop longtemps, mais à son lancement l'année dernière, il a ravi les amateurs de jeux d'action à la première personne avec des zombies. Le titre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en trois jours, les studios font désormais le point après de longs mois.

Deep Silver et Dambuster Studios annoncent que Dead Island 2 compte plus de 10 millions de joueurs, un chiffre record atteint le jour du lancement de l'Ultimate Edition. Bon, il ne s'agit pas ici de ventes réelles, car le titre est disponible dans le PC/Xbox Game Pass depuis plusieurs mois et il vient de rejoindre le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium. Quoi qu'il en soit, le titre est un véritable succès. Des démos sont également disponibles pour consoles sur le PlayStation Store et le Microsoft Store.

