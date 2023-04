Dead Island 2 : déjà 1 million de copies vendues !

Neuf longues années après son annonce, Dead Island 2 est enfin sorti la semaine dernière. Édité par Deep Silver, le titre a d'abord été développé par Yager Entertainment, puis Sumo Digital et enfin par Dambuster Studios, déjà auteur du très moyen Homefront: The Revolution. Mais ce Dead Island 2 est heureusement bien plus amusant.

Et surtout, de nombreux joueurs attendaient avec impatience ce titre, ils ont été au rendez-vous dès la sortie. En trois jours, Dead Island 2 s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, comme l'annoncent fièrement les studios aujourd'hui. Au passage, nous avons droit à quelques chiffres supplémentaires pour juger de ce succès :

Plus d'un million de copies de Dead Island 2 se sont vendues le premier week-end qui a suivi sa sortie ;

11 millions d'heures jouées au total ;

28 millions morts de joueurs au total (soit deux fois plus que le nombre d'habitants de Los Angeles) ;

45 millions de zombies tranchés en deux ;

756 millions de démembrements ;

1,1 milliard de zombies massacrés.

Dead Island 2 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 69,99 € sur Amazon.

