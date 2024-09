Dead Island 2 de retour avec une nouvelle édition, voici tout ce qu'elle contient

Lancé l'année dernière, Dead Island 2 était attendu au tournant, après de longues années de développement. Finalement, le titre de Deep Silver et Dambuster Studios aurait séduit les amateurs de jeux d'action avec des zombies, il a eu droit à deux extensions (Haus et SoLA), mais si vous étiez passé à côté de tout cela, c'est le moment de vous rattraper.

Les studios annoncent que Dead Island 2: Ultimate Edition sortira le 22 octobre 2024. Comme son nom le laisse penser, cette édition inclura le jeu de base, les deux extensions, mais également des cosmétiques et armes, dont le nouveau pack tiré de Kingdom Come: Deliverance II, sans oublier les packs Souvenirs de Banoi, Golden Weapons, Pulp Weapons, Red's Demise et les skins Slayer's Premium.

Pour rappel, c'est à cette même date que sera lancé le très attendu Patch 6, avec un mode New Game+ et la Milice de quartier, un mode Horde coopératif, qui a eu droit à une bande-annonce. Aucun prix n'a été dévoilé, mais à en croire le visuel récapitulatif, une édition physique pour PS5 et Xbox devrait voir le jour. Dead Island 2: Gold Edition est également déjà disponible à 35,99 € (- 55 %) sur Gamesplanet.