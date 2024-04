Dead Island 2 : l'extension SoLA lancée en vidéo

Un an après sa sortie, Dead Island 2 a eu droit à deux extensions. Haus est disponible depuis le mois de novembre dernier, tandis que SoLA débarque aujourd'hui dans le jeu d'action à la première personne avec des zombies. Deep Silver et Dambuster Studios partagent la bande-annonce de lancement :

Comme déjà annoncé lors de la présentation de l'extension, SoLA nous emmènera à un festival californien construit sur des fondations ancestrales, « The Beat » a réveillé les morts-vivants et attire les infectés, les joueurs devront se battre avec un tas d'armes (dont l'éventreur et le lanceur de scies) pour résoudre ce petit problème. Il faudra notamment faire face à de nouveaux ennemis, dont le Whipper et le Clotter, capable de se décomposer en une flaque de sang.

Le DLC SoLA est disponible dès maintenant dans Dead Island 2 sur PC (Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il arrivera sur Steam en même temps que le jeu la semaine prochaine. L'extension est également incluse dans le Season Pass. Vous pouvez retrouver le jeu de base à partir de 23,60 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

