Dead Island 2 : deux modes très attendus annoncés avec le Patch 6

Deep Silver et Dambuster Studios ont lancé en avril 2023 Dead Island 2, un jeu d'action et de tir à la première personne qui revient de loin, mais qui aura quand même séduit les joueurs. Le titre comptait deux millions d'exemplaires vendus, un mois après sa sortie, les développeurs ont donc publié deux extensions payantes, Haus et SoLA, mais également des mises à jour gratuites.

Cette semaine, les studios dévoilent le Patch 6 de Dead Island 2, qui rajoutera deux modes de jeu. Le premier est très classique, il s'agira d'un New Game+ pour recommencer l'aventure en conservant son personnage, ses armes et ses compétences. Le second est un peu plus original, il s'agit de Milice de quartier, un mode Horde coopératif. Voici une présentation du Patch 6 :

New Game+ Vous nous l'avez (beaucoup) réclamé, nous vous avons entendus. Dead Island 2 va recevoir son New Game+. Dans quelques mois, les joueurs pourront se replonger dans l'histoire principale épique avec leurs personnages et armes préférés, en intensifiant l'action grâce à un emplacement de compétence supplémentaire et une limite de niveau rehaussée. Mais ce n'est pas tout : ce mode de jeu ajoute des apparences inédites et des armes brutales, ainsi qu'une difficulté revue à la hausse et de tout nouveaux ennemis. Préparez-vous à revisiter l'enfer de L.A. ! Milice de quartier Vous croyiez que c'était tout ? Ben voyons ! La 6e mise à jour intègre Milice de quartier, un mode horde en coop aussi flambant neuf que palpitant. Incarnez les Lynx, purgez leur quartier et défendez leur coloc face à d'incessantes vagues de zombies. Collaborez avec votre équipe pour accomplir des missions, disposez des pièges et faites des réserves d'équipements mortels. Préparez-vous au cinquième et dernier jour, quand l'assaut des zombies sera à son comble. Si vos défenses et votre travail d'équipe sont à la hauteur, peut-être pourrez-vous survivre pour narrer vos exploits. En plus, vous déverrouillerez constamment de nouvelles aptitudes, grâce auxquelles chaque partie sera plus sauvage et exaltante que la précédente. Et ce n'est toujours pas fini. Milice de quartier proposera également de nouvelles armes, des apparences élégantes, un nouveau lieu et des mécaniques de jeu inédites. Préparez-vous, élaborez une stratégie et défendez votre quartier. Allez les Lynx !

La date de sortie du Patch 6 de Dead Island 2 est fixée au 22 octobre 2024, les développeurs dévoileront d'ici là d'autres nouveautés incluses dans cette mise à jour gratuite. Vous pouvez retrouver Dead Island 2 à partir de 20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

