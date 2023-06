Dead Island 2 : première mise à jour gratuite et aperçu des 2 extensions payantes, Haus et Festival SOLA

Malgré des années de galère, Dambuster Studios et Deep Silver ont rencontré un beau succès public et critique en lançant cette année Dead Island 2. Ils peuvent désormais se concentrer sur la suite, qui passera comme souvent par des mises à jour techniques et des extensions payantes.



Dès maintenant, vous pouvez ainsi télécharger un premier patch majeur, qui ajoute un menu Cosplay pour personnaliser l'apparence de votre héros, et de nombreux correctifs à retrouver en détail ici. Et du côté des DLC payants ? En plus des skins de la collection Une nuit qui seront offertes via les récompenses Prime Gaming tout au long de l'année 2023, deux extensions majeures sont prévues et regroupées dans le Pass d'extension à 29,99 € : l'aventure autour d'une secte techno-macabre Haus annoncée pour l'automne 2023 et l'incursion dans le Festival SOLA prévue pour le printemps 2024.

Première extension : comment un milliardaire se prépare-t-il à l’apocalypse des zombies ? Une secte techno-macabre avec une touche de débauche et de gore ! La première extension, Haus, sortira au quatrième trimestre de 2023.

Seconde extension : bienvenue au festival SOLA, où les fêtards de L.A. peuvent greenwasher jusqu’à l’extase. Ou comment sauver la planète à coups de raves, du pur L.A. ! Le festival SOLA sortira au deuxième trimestre de 2024.

Vous avez donc encore un peu de temps pour prendre le train Dead Island 2 en marche : il est disponible à partir 49,99 € sur Amazon.fr.

