Left 4 Dead 2 : 11 ans après, le jeu accueillera une nouvelle mise à jour

Onze ans après son lancement, Left 4 Dead 2 va avoir droit à une toute nouvelle mise à jour ; la dernière vraie update datant de 2012. Elle porte le nom de The Last Stand et Valve n’a pas encore donné de date de sortie officielle. Le trailer de lancement dure une cinquantaine de secondes. Analysons un peu ce dernier...

Une caméra en mouvement nous montre d’abord une voiture avec ses phares allumés, ensuite elle tourne vers la gauche en dévoilant une forêt assez lugubre, avec pléthore d’arbres morts et une pleine lune entourée de nuages, ajoutant plus de frayeur encore. Nous y apercevons ensuite un bâtiment surplombé d’un phare, le tout sur le bruit de la mer et d’une mouette. Enfin, un klaxon de navire retentit et le nom du jeu apparaît avec le titre du prochain DLC et un « coming soon », l’ensemble écrit en rouge sang sur un écran noir. Délicieux...

Notez que dans Left 4 Dead premier du nom, il y avait déjà une zone de survie au nom de The Last Stand. Cette dernière était accessible depuis des mods. Que cherche Valve après toutes ces années sans nouveau contenu sur son shooter horrifique ? Nous le découvrirons bientôt. Left 4 Dead 2 n’est pas si mort que cela puisque le titre a eu droit à une collaboration avec Dying Light.

